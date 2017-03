Le député Bezalel Smotrich affirme que Netanyahu veut établir secrètement un État palestinien

Selon le député Bezalel Smotrich (Habayit Hayehudi), le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déjà jeté son dévolu sur la création d’un état palestinien, sous le nez de ses partenaires de la coalition dans le gouvernement le plus à droite dans l’histoire d’Israël.

« Tout se passe derrière des portes closes, les ministres et les membres de la Knesset sont tenus à l’ écart des contacts avec la nouvelle administration, et seulement un très petit cercle d’initiés autour du premier ministre comprennent dans quelle direction il dirige le navire, » a dit Smotrich sur son Facebook, ce mardi soir.

Smotrich a observé plusieurs indications qui confirme que Netanyahu a un plan secret, citant le propre adage célèbre du Premier Ministre : «Si ça ressemble à un canard, marche comme un canard et caquette comme un canard – puis, comme le premier ministre a déjà dit, il est un canard « , a écrit Smotrich.

Il cite la liste d’indicateurs suivantes :

1. Les pourparlers au sujet d’un « deal » et une conférence de paix régionale.

2. L’arrêt de la construction des implantations en dehors des blocs de colonies (si vous ne construisez pas en dehors des blocs, vous dites qu’Israël n’a pas l’intention d’y rester).

3. La nouvelle concernant un « deal » entre Abbas et Trump lui proposant de revenir aux négociations, en échange du gel des constructions

4. Selon les révélations dans Ha’aretz, il y a eu des négociations passées entre Netanyahu et Isaac Herzog (camp sioniste) pour établir un gouvernement d’unité basée sur le renouvellement du «processus de paix».

5. Le désir de Netanyahu de créer un axe anti-Iran avec les Etats arabes modérés, le prix d’un tel axe serait le démantèlement des implantations.

» Nous devons présenter Netanyahu avec nos propres lignes rouges, maintenant si nous voulons arrêter le navire » a fait valoir Smotrich, Ces lignes rouges sont l’inverse de la liste des plans secrets de Smotrich :

1. La demande de constructions massives en dehors des blocs de colonies, et préciser qu’il n’y aura pas de gel des constructions (? Si nous avons l’intention d’y rester, pourquoi ne pas construire) ou qui signifie la création d’un Etat arabe là et il y a eu le démantèlement des colonies

2. La mise en place immédiate d’un règlement de remplacement pour les personnes évacuées Amona.

3. Imposer la souveraineté israélienne sur Ma’ale Adumim.

« Ces décisions vont torpiller les plans d’un État, prouver que la nôtre est un gouvernement de droite, et expliquer à nos amis américains et nos voisins du Moyen-Orient que nous sommes sur la voie pour renforcer notre emprise sur nos régions patries de la Judée et la Samarie, et ne sera jamais, à Dieu ne plaise, retirer du peuple Juif. »

Smotrich a terminé son poste avec un nouveau slogan: « Une terre indivisée est plus importante qu’une coalition indivisée. »