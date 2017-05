Un député arabe visite le Mont du Temple malgré l’interdiction

Le député arabe Masud Ghnaim du Mouvement islamique de la Liste conjointe a déclaré qu’il était monté au Mont du Temple dans le cadre d’un événement annuel préparant le site pour le Ramadan qui débute vendredi.

Les législateurs de la Knesset ont reçu l’interdiction de visiter le Mont du Temple depuis novembre 2015 dans le cadre d’une tentative de réduire les tensions au cours d’une reprise des attaques terroristes contre les Israéliens, qui incluaient des attaques à la voiture bélier et de coups de poignard.

Ghnaim a déclaré qu’il a été « bénit de dizaines de volontaires arabes qui sont venus à Al-Aqsa pour rénover et nettoyer avant le mois sacré du Ramadan, ce lieu chaque année depuis longtemps et pour remplir son droit de prier dans la mosquée « .

Ghnaim a déclaré qu’il s’oppose à l’interdiction des législateurs par le Premier ministre Benjamin Netanyahu parce que « le complexe d’Al Aqsa est un territoire occupé et un site sacré pour les musulmans et cette décision enfreint la liberté de religion et de culte dans un site qui nous est saint ».

En septembre 2015, les tensions entre Israéliens et Palestiniens se sont transformées en attaques quasi quotidiennes au milieu de la spéculation fausse qu’Israël cherchait à changer le statu quo du Mont du Temple, qui abrite la mosquée al-Aqsa, sous laquelle les Juifs sont autorisés à visiter, mais pas à prier sur le site. Israël a refusé à maintes reprises de chercher à modifier ces conditions de longue date qui ont été mises en place depuis 1967. Le site est géré par une fondation islamique sous les auspices de la Jordanie – le Waqf – mais Israël contrôle l’accès.

Le Mont du Temple est le site le plus saint du judaïsme et le troisième site le plus saint de l’islam. Des visites de haut niveau par des responsables israéliens et des rumeurs de changements au statu quo ont précédé les explosions de violence.

Samedi, Ghnaim a été repéré par la police israélienne qui l’a escorté sur le site. Les responsables israéliens croient qu’il essayait de susciter des tensions avant la visite du président américain Donald Trump, qui arrive en Israël, ce lundi.

Trump est prêt à visiter le mur de l’Ouest lors d’une visite privée le lendemain.

Ghnaim a nié qu’il agitait des problèmes.

« Je ne vois aucune provocation dans les législateurs arabes qui souhaitent entrer dans une mosquée et y prier », a-t-il ajouté, ajoutant que « il n’y a pas de lien entre ma visite et la visite prévue du président Trump ».

À la fin de mars, Netanyahu a indiqué qu’il envisagerait de lever l’interdiction des législateurs d’entrer après trois mois – une période qui éviterait une série de dates sensibles, y compris la visite de Trump, le Ramadan et les célébrations d’Israël de capturer le site le plus saint du Judaïsme lors de la Guerre des Six jours de 1967.

La déclaration de Netanyahu est venue après qu’un législateur juif de son parti, Yehudah Glick, ait fait appel à la Cour suprême pour l’interdiction.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr