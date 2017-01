Le député Arabe israélien, Bâle Ghattas inculpé pour l’abus de ses pouvoirs diplomatiques, l’utilisation de matériel à des fins terroristes

Le membre du parti Balad Parti au sein de la Knesset Basel Ghattas a été inculpé de fraude, abus de confiance, l’ utilisation de materiel pour le terrorisme, transfert de documents sans autorisation par l’ administration pénitentiaire, et l’ abus de ses pouvoirs diplomatiques.

L’acte d’accusation vient en réponse aux liens du législateur avec un terroriste à la prison de Ketziot qui purge une peine à perpétuité pour l’assassinat d’un soldat de Tsahal. Il souligne également les liens du législateur avec un second terroriste dans la prison, celui-ci un membre de la faction du Fatah au pouvoir de l’Autorité palestinienne.

L’acte d’accusation a déclaré que le membre de la Knesset a conspiré avec les deux prisonniers terroristes, et avec le frère de l’un d’entre eux, et a apporté des téléphones cellulaires dans la prison puis les a livré à l’un des terroristes qui les a ensuite distribué à d’autres prisonniers de sécurité.

Le paquet qu’il a prononcé le jour de sa visite à la prison contenait 12 téléphones portables, 16 cartes SIM, deux chargeurs et un écouteur. Il a également livré des documents – des messages codés ce même jour.

Les gardiens de prison ont fouillé les deux détenus après avoir reçu le matériel et les documents, et ont saisi les deux paquets de contrebande qui a ensuite été remis à la police Lahav 433 pour les crimes graves. Les enquêteurs se sont confrontés avec Ghattas concernant une séquence vidéo de la sécurité lors de l’incident, et avec les articles qui ont été confisqués, après avoir nié tout lien avec des actes répréhensibles pendant l’interrogatoire initial.

Bien que le membre de la Knesset a été inculpé, et va peut être retourné en résidence surveillée , pour le moment, Ghattas est toujours payé, et est en mesure de voter sur les lois examinées dans le plénum de la Knesset.

