Le député arabe de la Knesset et polygame demande à l’Autorité Palestinienne de rompre ses liens avec Israël

Le député arabe Talab Abu Arar (Liste arabe commune) a demandé à l’Autorité palestinienne de rompre sa coopération sécuritaire avec Israël selon la radio israélienne. Abu Arar a suggéré que l’AP doit maintenant engager le monde entier contre la politique du président Trump et le Premier ministre Netanyahu.

Abu Arar a prédit la nouvelle politique annoncée à la Maison Blanche mercredi qui conduira à « brûler le monde entier » et à « l’enterrement d’un règlement politique » du conflit israélo-arabe.

Le député Abu Arar est un bédouin arabe israélien qui est entré à la Knesset avec la Liste arabe unie en 2013.

Parmi les 36 millions d’adresses e-mail enregistrées sur le site Web de l’affaire Ashley Madison, se trouvait celui du député et certains sujets cachés ont été découverts : Abu Arar, a déjà deux femmes (et 10 enfants), il a nié cette information en disant à la Radio Israël: « Quelqu’un a signé avec mon adresse e-mail afin de salir ma réputation ».

La coopération entre les forces de sécurité israéliennes et l’Autorité Palestinienne ont été fixées depuis les accords d’Oslo II, article XII, qui désigne qu’un « comité mixte de coordination et de coopération mutuels doit s’organiser à des fins de sécurité» des deux entités voisines, « pour garantir l’ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens de la Judée Samarie et la bande de Gaza. »

Les responsables de la sécurité israélienne louent régulièrement cette coopération, mais les critiques arabes considèrent que cet accord sert principalement à la sécurité d’Israël.