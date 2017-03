Le député arabe Basel Ghattas sera t’il exclu ou pas de la Knesset ?

Ce mardi matin, la Commission de la Knesset a commencé un débat sur la suppression proposée du député arabe Basel Ghattas (Liste arabe commune) pour la contrebande de téléphones au profit de détenus de sécurité dans les prisons israéliennes.

Ran Nazri a dit au comité que « Ghattas a jusqu’à jeudi pour annoncer si oui ou non il a l’intention de signer un accord de plaidoyer. » Nazri a expliqué que l’accord devrait inclure un acte d’accusation criminelle, conformément à la loi sur la lutte contre le terrorisme. L’accord exigerait également la démission du député de la Knesset, et une peine d’emprisonnement et d’une amende importante.

Selon Nazri, une condamnation de Ghattas serait considérée comme un «crime honteux», ce qui l’empêcherait de trouver un poste dans une fonction publique pendant sept ans.

Le débat de ce mardi, parrainé par 71 députés, est le premier du genre contre un législateur. a été Les équipes des médias et le personnel de sécurité était présents dans la salle du comité. Une grande contingence des députés arabes de la Liste arabe était présent, sauf pour le député Ghattas lui-même, et Oussama Sa’adi qui a été retiré pour avoir troublé la paix.

Le débat a débuté avec des échanges vifs entre les députés arabes et le député Oren Hazan (Likoud) : « Enfin, nous nous débarrassons de terroristes ici, qui sont assis tranquillement. Il est impropre pour nous que vous soyez des députés ici « .

Le député Yoav Kisch (Likoud), qui a signé l’initiative de retrait, a dit au comité: «Il reste encore à voir quelle était la signification de [Ghattas ‘] ses actions. » Il a ajouté que la loi de suppression a été adoptée à la suite de la » vague d’extrémisme, [pour éviter], entre autres, le soutien à une flottille destinée à nuire à des soldats de Tsahal, le maintien des contacts avec un Etat ennemi, et l’honneur donné à des terroristes avec du sang sur les mains. »

La plupart des députés arabe ont été coupables dans une ou plusieurs des violations ci-dessus.

Le conseiller juridique de la Knesset Eyal Yinon a dit au comité que «si le comité décide de ne pas embrasser la demande de retrait, sa décision serait finale et le mouvement juridique conclu. Si le comité approuve la demande de retrait, il serait envoyé à la chambre, où une approbation de 90 députés serait nécessaire pour rejeter le député arabe « .

Yinon a ajouté que Ghattas est également jugé pour ses violations de sécurité présumés, et devrait-il être reconnu coupable, il pourrait perdre automatiquement son siège à la Knesset – même si l’AG a décidé de ne pas le juger pour les accusations liées au terrorisme.