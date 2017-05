Déploiement de la police de Yerushalayim à la veille de la fête de Shavouoth

La police à Yerushalayim a terminé ses préparatifs pour Shavouoth, a déclaré la police dans un communiqué lundi. Des milliers d’officiers seront stationnés dans toute la ville afin d’assurer la sécurité des résidents et des visiteurs dans une semaine qui verra des dizaines de milliers de visiteurs dans la ville.

En même temps que cette fête juive, la communauté musulmane commémore le Ramadan, et la police a déclaré qu’elle travaillerait pour assurer la sécurité de tous les résidents et visiteurs participant à des événements religieux.

Un grand nombre de policiers seront en poste mardi soir, car des centaines de milliers réciteront le Tikoun de la veille de Shavouoth. Le Kotel et la vieille ville devraient être particulièrement fréquentés pendant la nuit et la journée, et la police sera stationnée dans ces zones pour assurer la sécurité de la foule.

Afin d’atténuer les problèmes possibles, la police ferme la route qui mène à Shaar Shechem (la Porte de Damas) au Kotel. Les visiteurs pourront utiliser les autres routes à la porte de Jaffa (via le quartier juif ou le Shouk) ou le Shaar Hashpot. En outre, la police dirigera ceux qui quittent la région de Kotel pour éviter la rue Hagai, une rue située à la frontière entre les quartiers musulmans et juifs qui a été le théâtre de nombreuses attaques terroristes.

Mercredi soir, à la sortie de la fête, la police fermera plusieurs artères majeures, y compris les rues Shamgar, Hartom et Bar-Ilan, au trafic privé, permettant uniquement aux autobus et aux taxis d’utiliser les rues. Le but, a déclaré la police, est de s’assurer que les nombreux visiteurs de la ville pourront partir rapidement, en toute sécurité et efficacement.

