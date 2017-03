Le département de la Justice des États-Unis demande à la Jordanie d’extrader Ahlam Tamimi

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé mardi qu’il a demandé au gouvernement de Jordanie, pour la première fois dans la longue histoire d’amitié des États-Unis avec la famille royale hachémite, d’extrader Ahlam Tamimi, une terroriste du Hamas qui a assassiné des Américains à Jérusalem en 2001, au cours de la deuxième Intifada.

Soixante-quatre citoyens américains ont été assassinés par des terroristes arabes en Israël depuis la signature des accords d’Oslo de 1993; un total de 138 citoyens américains ont été assassinés, et 193 blessés, depuis les années 1960, et c’est la seule tentative par une administration américaine à poursuivre effectivement un coupable.

Le 9 Août 2001, Tamimi de l’organisation terroriste Izz al-Din accompagné du kamikaze al-Masri Shuheil se sont rendus au restaurant Sbarro au coin de la rue King George et la route de Jaffa à Jérusalem, l’un des endroits les plus fréquentés dans la capitale.

Elle a utilisé des techniques de déguisement pour détourner l’attention , vêtu d’une robe qui faisait paraître juive, et en utilisant les compétences linguistiques acquises dans ses études de journalisme. Al-Masri est mort après avoir fait exploser une ceinture explosive pesant 5 à 10 kilogrammes d’explosifs, avec des clous, des écrous et des boulons. Tamimi a quitté la zone en vie avant la détonation.

Quinze civils ont été tués dans l’attentat de Sbarro, plusieurs d’entre eux étaient des américains, sept étaient des enfants, dont une victime américaine qui était enceinte. Un civil brésilien a été tué aussi. 130 ont été blessés.

Chana Nachenberg est restée hospitalisée, dans un état végétatif permanent.

Tamimi a reçu 16 condamnations à perpétuité consécutives et 15 ans de prison supplémentaires, mais a été libéré dans l’ échange de prisonniers en Octobre 2011 avec le soldat israélien captif Gilad Shalit.

Après sa condamnation, elle a déclaré: «En dépit du fait que je suis condamné à 16 peines à perpétuité, je sais que nous allons devenir libre de l’occupation israélienne et je vais aussi être libre de la prison. » Quand un journaliste lui a dit au cours d’un entretien de sa cellule qu’elle avait assassiné sept enfants, elle a fait un grand sourire.

Après sa sortie de prison, Tamimi a donné une interview à un site Web de nouvelles jordanienne, dans laquelle elle a dit: «Je ne regrette pas ce qui est arrivé. Absolument pas. Ceci est le vrai chemin. Je me suis consacré au djihad pour la cause d’Allah, et Allah m’a accordé le succès. Vous savez combien de victimes il y a eu [dans l’attaque 2001 sur la pizzeria Sbarro]. Ceci a été rendu possible par Allah. Voulez-vous que je dénonce ce que je faisais? C’est hors de question. Je le ferais encore aujourd’hui, et de la même manière. »

Immédiatement après sa libération, Tamimi s’est déplacée vers la Jordanie, acclamé par des centaines de sympathisants, dont de nombreux partisans des Frères musulmans. Elle a voyagé au Caire et a rencontré le chef du Hamas, Khaled Mashal.

Ces jours -ci, elle organise un talk-show intitulé Nasim Al-Ahrar (Breeze of the Free), sur la télévision Al-Qods affilié au Hamas. Un de ses clients a été Saleh Arouri, qui a dirigé l’enlèvement de trois adolescents juifs en Juin 2014, l’acte décrié qui a marqué le début de l’opération Tsouk Etan qui a tué plus de 70 civils et soldats israéliens.

En Février 2016, une audience a été appelé par le membre du Congrès Ron DeSantis (R-Fl.), Le président du Sous-Comité de la sécurité nationale du Comité de surveillance House, à la question du Bureau du ministère de la Justice pour les victimes d’outre-mer(OVT) qui, comme DeSantis avait «complètement échoué» pour mener à bien ses responsabilités.

Le OVT a été créé en 2005, en réponse à la colère juive-américaine sur l’échec des États-Unis à prendre des mesures contre les tueurs arabes de citoyens américains. Le OVT est nécessaire de mettre à jour les familles des victimes du terrorisme, et pour aider à amener la poursuite des terroristes. Mais, selon le témoignage à l’audience au mois de Février 2016, le OVT a fait un travail insuffisant pour ces familles, et n’a pas poursuivi même une seule personne pour les attaques terroristes en Israël ou l’Autorité palestinienne contre les victimes américaines.

Le président de Shurat HaDin , Nitsana Darshan-Leitner a publié une déclaration en réponse à la demande d’extradition de Tamimi, en disant: «Nous sommes heureux que le ministère américain de la Justice a décidé d’aller de l’avant contre cette meurtrière notoire. Nous demandons depuis longtemps que cette terroriste palestinienne impénitente soit de nouveau arrêtée, extradée et poursuivi par les responsables de l’application de la loi américaine « .

À ce stade, il est peu possible que les Jordaniens répondent à la demande d’extradition, en dépit du fait que la Jordanie repose largement sur l’aide étrangère américaine et l’assistance militaire. La population de la Jordanie est 80% « palestinienne », et ces jours-ci le royaume abrite également des centaines de milliers de réfugiés syriens qui contribuent à ses ténus, et réalités sociales et politiques.