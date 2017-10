Les dentistes arabes-israéliens qui ont refusé de chanter l’Hatikva risquent de perdre leur licence

Plusieurs dentistes israélo-arabes ont refusé de chanter l’hymne israélien lors d’une conférence internationale et on chanté l’hymne palestinien : «Au nom du serment, dans l’ombre du drapeau, au nom de ma terre, et au nom de mon peuple, et au nom du feu de ma douleur, je vivrai comme guerrier, je resterai guerrier, je mourrai comme guerrier jusqu’à son retour »…

Dans sa lettre, le député Oded Forer a exigé au ministre de la santé, Litzman de révoquer la licence médicale de ces médecins de l’État d’Israël et du ministère israélien de la Santé.

‘Si les médecins arabes israéliens estiment qu’ils sont plus des Palestiniens que des israéliens, et veulent chanter l’hymne palestinien au lieu de l’hymne israélien, ils doivent également avoir une licence palestinienne au lieu d’une licence israélienne.

Par conséquent, je vous demande d’urgence de demander au superviseur des professions médicales de votre bureau de révoquer immédiatement la licence israélienne de ces médecins afin qu’ils ne puissent pas pratiquer la dentisterie en Israël. Tant qu’ils veulent, ils sont invités à chanter l’hymne palestinien et qu’ils traitent les patients de la bande de Gaza avec une licence palestinienne délivrée par les palestiniens ‘

Et dire que les dentistes, olim de France se sont battus pour avoir une licence israélienne…