Démilitarisation du Hamas ? Des milliers de gants tactiques militaires saisis à Kerem Shalom avant d’entrer à Gaza !

Les inspecteurs de la sécurité de la frontière de Gaza et les représentants du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires à Gaza ont déjoué ce dimanche une tentative de contrebande de milliers de paires de gants tactiques militaires dans la bande de Gaza via le passage de Kerem Shalom.

Les gants tactiques sont conçus pour protéger les militaires, les forces de l’ordre et les amateurs de sports de tir dans des environnements et des conditions difficiles, y compris le tir à haute dextérité.

Les gants étaient cachés dans un lot de vêtements. On soupçonne que les gants étaient destinés à être utilisés par l’organisation terroriste du Hamas. Le camion transportant l’envoi et tout son contenu a été confisqué et transféré au Shin Bet, à la police israélienne, à l’Administration des douanes israéliennes et à l’équipe de lutte contre la contrebande de l’Autorité des traversées du Ministère de la Défense.

Le directeur de Kerem Shalom, Ami Shaked, a déclaré dans un communiqué: « Les tentatives de faire passer de l’équipement militaire à Gaza qui fait partie de la lutte quotidienne, menée en grande partie hors de la vue du public, menée par les meilleurs inspecteurs. Nous poursuivons nos efforts anti-contrebande 24 heures sur 24 afin de garantir que seuls les biens approuvés et coordonnés – qui n’aident pas les éléments terroristes – entrent dans Gaza. »

Le chef du bureau de coordination et de liaison de Gaza, Faris Atila, a déclaré dans un communiqué: « L’organisation terroriste du Hamas a essayé à plusieurs reprises d’exploiter la politique civile d’Israël à ses propres fins au détriment de la population civile de Gaza. Nous continuerons de contrecarrer l’abus de notre politique civile pour les objectifs terroristes et les besoins de l’organisation terroriste du Hamas. »