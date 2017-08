DELENDA ISLAMIA | « La vision du monde de l’Islam est très proche de la notre » (Heinrich Himmler) – Par Edmond Richter 

Des gens qui me connaissent ainsi que certains amis m’écrivent ce qui suit :

« Mais que t’arrive-t’il Edmond ? Pourquoi tant de haine envers l’islam ? Les islamistes radicaux ne sont qu’une minorité, pourquoi ne tends tu pas la main à tous les autres »? Mes amis, je n’ai pas changé, j’ai toujours combattu l’injustice, la tyrannie, le mal absolu…

J’étais trop jeune pour combattre le nazisme. Mais je ne laisserais pas se développer le NAZISLAMISME qui s’empare de tant de pays y compris en Europe.

IL N’Y A PAS DE COMPROMIS AVEC LE MAL ABSOLU ET C’EST CE QU’EST L’ISLAM.

Je ne combats pas les musulmans qui n’en peuvent plus mais je combats la source empoisonnée : L’Islam et son soi-disant prophète assassin, pédophile et malade mental.

Rappelez-vous ce qu’écrivait Zeev Jakubowitz en 1938 aux juifs de Pologne à propos du nazisme“:

« Depuis trois ans je m’adresse à vous, Juifs de Pologne, diadème du judaïsme dans le monde… Je vous mets en garde sans cesse contre la catastrophe qui approche. Mes cheveux ont blanchi et j’ai vieilli, car mon cœur saigne en voyant que vous, mes chers frères et sœurs, êtes aveugles devant le volcan qui va bientôt cracher son feu destructeur…

Je vois un spectacle terrible ; il ne reste que peu de temps pour s’échapper. Je sais bien que vous ne pouvez le voir, préoccupés par vos soucis quotidiens. Ecoutez cependant mes paroles, en cette heure ultime : au nom de D.ieu ! Que chacun sauve sa vie, tant que cela est encore possible, et il ne reste plus beaucoup de temps ! »

Il n’a pas été écouté et ils sont morts dans les pires souffrances des camps de concentration.

(3 200 000 juifs polonais n’émigrent pas : Plus de 90 % seront assassinés par les nazis).

Aujourd’hui il ne s’agit plus des juifs de Pologne mais de l’Occident tout entier.

Je n’ai pas la prétention de vouloir sauver l’occident mais je n’arrêterais pas de hurler pour tenter de le réveiller.

Il n’y a pas de compromis avec l’Islam ; Prendrais-tu un cobra dans ton lit ?

Il faut combattre l’Íslam, PARTOUT : Politiquement, culturellement, religieusement, sociologiquement, financièrement, militairement, judiciairement, par des articles, des conférences, des pétitions, des livres, dans les écoles, dans les rues, dans les universités, dans les églises et les synagogues, devant les tribunaux… PARTOUT !!!

Discours de Winson Churchill sur la guerre contre le nazisme :

«Nous sommes dans la phase préliminaire d’une des plus grandes batailles de l’histoire. Vous demandez, quelle est notre politique ? Je dis qu’il s’agit de faire la guerre par terre, par mer et par air. La guerre avec toutes nos forces et avec toute la force que Dieu nous a donnée et la guerre contre une tyrannie monstrueuse jamais dépassée dans le catalogue sombre et lamentable du crime humain. Vous demandez quel est notre objectif? Je peux répondre en un mot. C’est la victoire, la victoire à tout prix. La victoire malgré toutes les terreurs, la victoire aussi longue et dure que soit la route, car sans victoire il n’y a pas de survie ».

