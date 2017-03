La délégation de la Chambre des États-Unis est arrivée en Israël pour évaluer les problèmes liés à la relocalisation de l’ambassade américaine

Une délégation du Comité de surveillance de la Chambre des Etats Unis est arrivée en Israël ce weekend pour évaluer les problèmes liés à la relocalisation de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, selon une déclaration du député Yehuda Glick .

« Le président du Sous-comité, Ron DeSantis (R-FL) prévoit de rencontrer le Premier ministre Netanyahou et d’autres personnalités politiques israéliennes pour tenir des réunions avec des politiciens israéliens et le premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu », selon Glick, déclarant que les visiteurs souhaitaient que » L’ambassade américaine de Tel-Aviv soit à Jérusalem tant sur le plan pratique que sur le plan politique. »

La conseillère politique Ruth Lieberman, proche de DeSantis, a déclaré à Jérusalem que «la délégation est à Jérusalem pour apprendre de première main ce que cela signifiera de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. […] Son leadership a l’intention de retourner au Congrès avec un rapport et une compréhension plus profonde de ce que l’ont doit s’attendre, et de certaines des décisions qui devront être prises.

La délégation devrait convoquer une conférence de presse à Jérusalem dimanche avant de retourner aux États-Unis.

Le porte-parole de l’OLP, Ziad Khalil Abu Zayyad, a déclaré au Jerusalem Post que « le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem explosera la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ».

Le candidat présidentiel Donald Trump, le président élu a eu des opinions fluctuantes sur le déménagement de l’ambassade, allant de l’engagement complet à un avis plus réticent « probablement mais pas tout de suite ». Sa plus récente déclaration sur le sujet, à la mi-février, a été donnée lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Netanyahu: «J’aimerais que cela se produise, nous regardons avec beaucoup de soin, et nous allons voir ce qui se passe. »