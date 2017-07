Découvrez le nouveau dispositif de sécurité au Mont du Temple suite à l’attentat qui a tué deux policiers

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le haut responsable de la sécurité israélienne ont décidé samedi soir de créer un nouveau dispositif de sécurité à l’entrée au Mont du Temple, à la suite d’une attaque terroriste mortelle vendredi qui a tué deux officiers de la police des gardes-frontières et fait des blessés.

Il a été décidé lors d’une consultation téléphonique entre le Premier ministre, le ministre de la Sécurité publique, Gilad Erdan, l’inspecteur de la police d’Israël, le général Ronni Alsheich, le directeur de la sécurité israélienne (Shin Bet), Nadav Argaman, et le commissaire de la police du district de Jérusalem, Yoram Halevy, de laisser les

gens entrer progressivement au Mont du temple, comme les visiteurs et touristes à partir du dimanche après-midi (16 juillet).

De nouveaux arrangements de sécurité seront appliqués aux portes d’entrées du Mont du Temple désormais, avec des détecteurs de métaux installés aux portes d’entrée et des caméras installées en hauteur, « ils fourniront une couverture presque complète de ce qui se passe là-bas, au Mont du Temple, a déclaré Netanyahu avant d’embarquer dans un avion pour Paris.

D’autres mesures de sécurité seront prises plus tard, a déclaré son bureau dans un communiqué.

Netanyahou et son épouse Sara ont volé samedi soir à Paris, où le Premier ministre rencontrera le président français Emanuel Macron et participera dimanche à une cérémonie marquant les 75 ans après la déportation des juifs dans les camps de la mort nazie. De là, lui et sa femme voleront à Budapest, où il devrait rencontrer les dirigeants Hongrois, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie.

