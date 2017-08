Découvrez les 9 hôtels luxueux en Kibboutz pour votre prochain séjour en Israël !

Vous cherchez des vacances inédites dans une localité pastorale? Les hôtels Kibboutz peuvent être la solution idéale.

Beaucoup de kibboutzniks israéliens , des communautés agricoles ou industrielles collectives , offrent un hébergement modeste en chambre et petit-déjeuner pour les invités et les bénévoles intéressés par une expérience complète dans un kibboutz.

Par exemple, le Kibbutz Ketura dans la région sud d’Arava en Israël permet aux invités de B * B de manger dans la salle à manger des résidents, de nager dans la piscine du kibboutz et de visiter l’usine d’algues du kibboutz, le centre de technologie solaire, la grotte et la grange des produits laitiers.

Cependant, un plus petit nombre de kibboutzim s’adresse aux invités qui cherchent simplement des vacances dans un lieu pastoral.

Ces hôtels kibboutz sont une occasion unique d’être dans un cadre rural magnifique comme les hauteurs du Golan ou la vallée de Jezreel tout en restant dans un hôtel vraiment confortable’, explique Bill Slott, un guide touristique et un blogueur de voyages qui habite à Ketura.

La plupart des 273 kibboutzim d’Israël sont situés dans les zones périphériques, bien que certains soient assez proches des villes (et l’un, le Kibbutz Ramat Rachel, se trouve à l’intérieur des limites de la ville de Jérusalem).

Les hôtels kibboutz suivants (classés du nord au sud) sont recommandés par les touristes avec un goût pour les logements de quatre et cinq étoiles.

Kibbutz Hagoshrim

La nature est construite sur le site d’un ancien palais ottoman dans la Haute-Galilée. Les sources traversent le parc de l’hôtel à travers le kibboutz. Il y a un parcours circulaire, un centre de remise en forme avec deux piscines, une salle de sport, un sauna, un terrain de basket, une cour de squash et une aile de soins spa. Les 170 chambres de l’hôtel sont réparties entre trois ailes, dont l’une est réservée aux adultes. À quelques minutes en voiture se trouvent la réserve naturelle d’Agamon Hula, le mont Hermon et la réserve de Banias.

Kibbutz Kfar Blum

Ouvert en 1957 en tant que maison d’hôtes de six pièces, Pastoral Hotel Kfar Blum dans la vallée de Hula, en Haute-Galilée, propose désormais 192 chambres 5 étoiles pour familles ou couples, ainsi qu’un spa, des courts de tennis, une piscine olympique (en saison ), un restaurant et centre de conférence. Le kibboutz est proche des oiseaux et de la faune dans la Réserve de Hula, ainsi que des établissements vinicoles, des musées et des parcs. Les clients de l’hôtel reçoivent des coupons-rabais aux attractions telles que le kayak dans la « Jordan River ».

Kibbutz Merom Golan

Merom Golan Resort Village comprend 32 studio et 46 cabines de deux pièces, toutes avec cuisine. Le kibboutz dispose également d’un élevage de chevaux, d’une piscine couverte, d’une aire de jeux, d’un terrain de basket et d’un restaurant à viande kosher.

Sur le pic du mont Bental à proximité, Coffee Annan, dit être le café le plus élevé en Israël.

Kibbutz Ginosar

L’hôtel Nof Ginosar se trouve à proximité de Tibériade et des principales attractions touristiques de la Galilée. Situé sur 40 000 mètres carrés de paysages verts, l’hôtel dispose de 168 chambres et suites, d’une plage privée, d’une piscine saisonnière, de courts de tennis et de basket, des sentiers de randonnée pédestre le long de la rivière Tzalmon, une aire de jeux et un restaurant kosher.

Un Resort Village adjacent offre 69 chambres et quatre suites familiales.

Kibboutz Lavi

L’hôtel kasher 4 étoiles Kibboutz Lavi, situé dans l’est de la Galilée, est situé à 10 minutes en voiture de Tiberiade sur la mer de Galilée (lac Kinneret). Il a débuté en 1962 en tant que groupe de maisons d’hôtes, l’hôtel à deux ailes avec restaurant et salles de réunion est encore géré par les membres du kibboutz. Les invités d’Israël et des pays dont la France, l’Italie, l’Espagne, l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la Chine et les États-Unis peuvent utiliser la piscine à proximité du kibboutz et visiter la ferme laitière Lavi et l’usine de meubles.

Kibboutz Nahsholim

Le Kibbutz Nahsholim Seaside Resort, au pied du mont Carmel, se trouve sur Dor Beach, une étendue méditerranéenne qui possède des lagunes bleues, une baie naturelle et de petites îles. Les invités peuvent choisir entre plusieurs types d’unités de différentes tailles dans tout le kibboutz et ses terrains, certains décorés dans un motif marin par le célèbre designer israélien Nir Gilad. Les chambres du premier étage possèdent des piscines privées.

Un restaurant kasher gastronomique est sur place.

Kibbutz Ma’ale Hachamisha

L’hôtel Ye’arim (Forêts) de 220 chambres et le hall d’événements et le jardin de Sekoya fournissent la plupart des revenus du Kibbutz Ma’ale Hachamisha privatisé au départ de l’un des sommets les plus élevés de Jérusalem.