Découvertes émouvantes au camp de Sobibor : le médaillon de la Bat Mitsva de Caroline Kohn (Cohen) « Mazal Tov »

Des fouilles archéologiques au camp d’extermination de Sobibor en Pologne ont identifié les restes d’épingle à cheveux mais aussi des bijoux pour femmes avant qu’elles ne soient envoyées aux chambres à gaz. Tous ses objets personnels des femmes ont aujourd’hui plus de 70 ans.

La découverte a été révélée lors de fouilles archéologiques par Wojciech Mazurek, de Pologne, et l’archéologue israélien, Yoram Haimi et un autre des Pays Bas, Ivar Schute. La fouille est financée par le comité de pilotage pour la mise en place du mémorial à Sobibor et accompagnés par l’Institut international pour la recherche sur la Shoah à Yad Vashem.

Lors des fouilles, une structure située le long de la « route du ciel » a été découverte, la route qui a conduit les Juifs dans les chambres à gaz. Des pinces à cheveux et des bijoux ont été découvert dans les fondations du bâtiment, apparemment tombés sous le plancher, et les restes du camp sont exposés aujourd’hui.

A qui appartenait ce dernier pendentif de Francfort à Sobibor?

Avec l’aide de chercheurs de Yad Vashem, et l’Autorité des Antiquités en Israël, l’archéologue Yoram Haimi a réussi à répondre à cette question. Une jeune fille a été identifiée, du nom de Caroline Cohen (Karoline Cohn), qui est née à Francfort le 3 Juillet 1929, et a qui ce pendentif peut appartenir suite à sa Bat Mitsva.

Grâce à des tests menés par le Dr Joel Zisnooin, chef de projet pour l’étude des déportations à Yad Vashem, le nom situé énumère les noms des Juifs qui ont été envoyés de Francfort à Minsk le 11 Novembre 1941. On ignore si Caroline Cohen a survécu aux conditions difficiles du ghetto de Minsk, mais son médaillon est venu de Minsk à Sobibor en Septembre 1943, le ghetto a été détruit, avec quelque 2000 résidents qui ont été envoyés à Sobibor.

Là, sur le chemin de la chambre à gaz, le pendentif de Caroline Cohen, 14 ans s’est glissé entre les murs, et est resté sous le sol jusqu’à aujourd’hui.

Une autre étude a révélé un pendentif presque identique qui appartenait à une autre fille qui a été tuée pendant la Shoah et dont beaucoup connaissent aujourd’hui : Anne Frank, qui est né à Francfort. Maintenant, les chercheurs tentent de communiquer avec la famille Cohen et la famille d’Anne Frank, afin de clarifier l’identité du pendentif, et une possibilité qu’il y ait une relation entre les deux familles.

Les fouilles archéologiques qui ont lieu depuis 2007 à Sobibor, dans le camp d’extermination, sont soutenues par Yad Vashem, dont le but initial est la détection et l’exposition du camp et les chambres à gaz, et également exposés la plate-forme du chemin de fer d’origine, et un grand nombre d’objets personnels appartenant à des victimes de la Shoah. Parmi les éléments inhabituels du passé qui ont été trouvés, les disques métalliques placés sur des colliers pour les enfants, avec des pièces gravées.

Des fouilles récentes, ont exposé une cabane de cheveux et d’autres zones dans le camp, y compris une zone où vous pouvez voir les traces d’outils mécaniques utilisés par les Allemands pour détruire le camp. On peut voir des rayures laissées sur le sol, où les arbres plantés pour faire disparaître les preuves.

Le directeur du Centre pour l’étude de la Shoah en Pologne, l’Institut international de recherche sur la Shoah à Yad Vashem, le Prof. Hui Dreyfus a dit, « les résultats importants provenant des fouilles sur le site de Sobibor , le camp d’extermination constituent une contribution importante à l’étude de la Shoah et nous aident à mieux comprendre ce qui est arrivé à Sobibor, tant en garnison et en termes l’identité et le sort des victimes. Par exemple, les découvertes actuelles, permettent de retracer comment les Juifs ont été envoyés de l’ Allemagne dans le ghetto de Minsk « , d’où la mort de Sobibor, et même faire la lumière sur le processus de mort en elle même.

Selon Yoram Haimi, archéologue de l’Autorité des Antiquités d’Israël : «L’importance de Sobibor est plus grande à chaque saison de fouilles: Chaque fois que nous venons, nous révélons une autre partie du camp, où nous trouvons d’autres objets personnels, et élargissons un peu ce que nous savons sur le camp malgré les tentatives des nazis de tout faire disparaître avec la forestation en place.

Nous sommes en mesure de restaurer et de recouper avec ce que nous savons des survivants, afin de garder la mémoire les gens tués là-bas. Le pendentif que nous avons trouvé démontre encore une fois l’importance de la recherche archéologique dans les camps de la mort. Il nous montre l’histoire de Caroline et l’histoire des Juifs qui ont été assassinés dans le camp, et il est important de raconter cette histoire. Je remercie les partenaires Pole Wojtek Mazuryk et Yad Vashem et les chercheurs dans ce travail intense, mais aussi l’Université de Tel-Aviv pour soutenir le projet et la Fondation germano-polonaise où les fouilles ont eu lieu ».

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander