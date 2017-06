La découverte des ossements de la population Neandertal dans le nord d’Israël révèle qu’ils n’étaient pas que des « hommes des cavernes » …

Une nouvelle étude en Israël pour la première fois montre que les Néandertaliens du Levant ne sont pas « seulement » les habitants des cavernes. L’ homme de Néandertal, connu dans le folklore comme « Cavemen », a mené une grande partie de ses activités en plein air.

Selon l’étude publiée dans la revue Scientific Reports par une équipe internationale menée par des chercheurs israéliens, l’homme de Néandertal dans le Levant étaient une population résistante qui a survécu avec succès dans des grottes et des paysages ouverts il y a 60.000 ans , lorsque la dispersion des humains modernes sont arrivés dans la région.

L’étude a été dirigée par le Dr Ono Academic College Elle Been, le professeur Erella de l’Institut sur les survols d’archéologie de l’Université hébraïque de Jérusalem et le Dr Omry Barzilai de l’Autorité israélienne des antiquités, avec l’aide du Dr Ravid Ekshtain de l’Université hébraïque de Jérusalem) et le Dr Ariel Malinsky-Buller (Musée de l’ évolution du comportement humain, Monrepos, Allemagne). La recherche a été financée par la société Derekh Eretz Inc. dans le cadre d’une grande construction de routes.

L’étude a porté sur les restes du squelette de deux sites d’êtres humains en plein air à Ein Qashish et le ruisseau de Kishon dans le nord d’ Israël. Les analyses ont montré que ces os représentent la première présence Neandertal hors des grottes du Levant, et sont parmis les rares résultats dans le monde entier. Les restes ont été datés à la fin du Paléolithique moyen, il y a entre 70.000 et 60.000 ans par le Dr Naomi Porat de la Commission géologique d’Israël.

La première personne est représentée par une seule dent molaire supérieure, et a été étudié par le Dr Stefano Benazzi et ses collègues de l’Université de Ravena en Italie et l’Institut Max Planck à Leipzig. Cette dent est attribuée à un Neandertal par l’utilisation des techniques et des images statistiques avancées.

L’autre personne, étudié par le Dr Esté en collaboration avec des chercheurs des universités de Bar-Ilan et de Tel-Aviv, est représenté par les membres inférieurs d’un jeune Neandertal (15-22 ans) qui a subi des blessures causant une boiterie . Cet individu a été trouvé à l’ intérieur d’ un niveau archéologique riche contenant des outils en silex, des os d’animaux et des résultats inhabituels pour cette période, comme les coquillages, pigments et bois de cerf.

Le sort des hommes de Néandertal et la nature de leurs interactions avec les humains modernes sont parmi les questions centrales dans la recherche de la période du Paléolithique moyen, qui a duré environ 200.000 ans.

Le Proche – Orient est la seule région connue aujourd’hui où les deux populations existaient au Paléolithique moyen. Les résultats de Ein Qashish permettent pour la première fois dans l’histoire de la recherche dans cette région, de relier les vestiges culturels avec l’ homme de Néandertal, connu jusqu’à présent, comme appartenant aux grottes. L’étude indique que les Néandertaliens avaient à plusieurs reprises visité le site des groupes Ein Qashish et les habitations des Néandertaliens inclus des grottes et des sites en plein air.

Les chercheurs et les étudiants sur le terrain au sein de l’Autorité israélienne des antiquités, et l’Université hébraïque de Jérusalem, l’Université de Tel – Aviv et l’ Université de Haïfa ont menées sur le site d’Ein Qashish des recherches qui ont été publiées.

« Un certain nombre de chercheurs ont récemment affirmé que les Néandertaliens ont été adaptés en terrain montagneux et accidenté alors que les humains modernes sont mieux adaptés aux paysages plats et ouverts. Ein Qashish montre que les Néandertaliens inhabitées des sites dans différents contextes topographiques et écologiques , «a conclut la publication.

Une autre question controversée concerne les causes de la disparition de l’ homme de Néandertal. Une explication majeure donnée est que ce fut difficile pour les groupes de Néandertaliens dans le Levant de vivre dans un climat de plus en plus sec qui était caractéristique de la période à l’étude.

La seule conclusion de Ein Qashish indique que les groupes de Néandertal sont revenus à plusieurs reprises vers des sites extérieurs pendant cette période. Les résultats suggèrent que les Néandertaliens étaient une population robuste qui existait avec succès dans le nord d’Israël à l’époque que les humains modernes sont venus d’Afrique il y a environ 60.000 ans ».

