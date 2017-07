Découverte de canon au large de la côte israélienne utilisés pour lutter contre les pirates du XVIe siècle.

Trois canons en bronze ont été trouvés au large de Megadim, dans le nord d’Israël, venant de l’industrie des armes vénitiennes pour aider les commerçants à combattre les pirates il y a des centaines d’années.

Comme indiqué dans un article de l’édition d’août du Journal of Archaeological Science, les trois canons faisaient probablement partie de l’arsenal d’un marchand de voile, dont le navire a été détruit au large de Haïfa au dernier quart du 16ème ou au début du 17ème

Les canons ont été remontés à la surface avec des sacs gonflables, transportés à terre et récupérés pour être étudiés ensuite. Ils font partie de l’ époque des corsaires de Barbary.

L’inimitié avec l’Empire ottoman était toujours présente pour les commerçants européens chrétiens.

Ces menaces maritimes existentielles venait de quelques pirates juifs bien connus qui se penchaient sur la rétribution après l’expulsion espagnole. Le premier parmi eux était Sinan le juif, qui naviguait sous le célèbre amiral ottoman Hayreddin Barbarossa.

Depuis la décennie 1470, la marine vénitienne avait commencé à utiliser les canons comme armement. De même, les marchands, obligés à se préparer à la guerre par mer, ont aidé à financer une course aux armements qui a alimenté les innovations dans les munitions maritimes, en particulier au sein de l’Arsenal vénitien.

L’Arsenal vénitien était un centre de fabrication incroyablement avancé pour son temps. Il utilisait des techniques de ligne d’assemblage et possédait un énorme stock de pièces de rechange préfabriquées standardisées, conçues pour construire rapidement des navires et des armements et une marine robuste.

Les trois canons vénitiens trouvés à Megadim n’étaient pas utilisés par la marine vénitienne – un ennemi bien connu de l’Empire ottoman, qui régissait la Terre sainte. Il a été suggéré qu’ils étaient la propriété du propriétaire d’un navire privé, selon l’équipe de recherche multidisciplinaire, dirigée par le Dr Dana Ashkenazi de l’École de génie mécanique de l’Université de Tel Aviv.

La recherche d’Ashkenazi est la première étude d’analyse chimique des canons de bronze vénitiens de la période. Par conséquent, les résultats présentés dans le Journal of Archaeological Science servent de base de données pour les recherches futures de canons similaires.

Les canons en bronze trouvés en mer font entre 1100 à 1400 kg.

