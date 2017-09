Déclarations de familles victime du terrorisme palestinien :  » Israël a complètement perdu sa dissuasion »

Des dizaines de familles endeuillées ont annoncé cette semaine la création de cette nouvelle organisation par laquelle ils chercheront à dissuader les futurs terroristes et à lutter contre les «conditions somptueuses» des terroristes dans les prisons israéliennes.

L’organisation, «Choisir la vie», est composée de plus de 40 familles endeuillées, dont la majorité ont perdu leurs proches lors de la récente vague de terreur qui a commencé à l’automne 2015.

Parmi ceux qui ont rejoint l’organisation figurent :

– Rina Ariel, mère de 13 ans, Hallel Yaffe Ariel qui a été assassinée dans sa chambre à Kiryat Arba en juin 2016

– Merav et Herzl Hajaj, parents de Shir Hajaj, âgé de 22 ans, qui a été assassiné dans une attaque de voiture belier à Jérusalem en janvier 2017

– Noah Litman et Sarah Litman-Beigle, épouse et soeur de Rabbi Yaakov, âgée de 40 ans, et Netanel Litman, âgée de 18 ans, qui ont été assassinées quatre jours avant le mariage de Sarah en novembre 2015

– Doron Mizrachi, père de Ziv Mizrahi, âgé de 18 ans, qui a été tué lors d’une attaque ponctuelle en novembre 2015 sur la route 443 et frère de Alon Mizrahi, âgé de 22 ans, qui a été assassiné lors d’un attentat suicide au café Hillel de Jérusalem en septembre 2003.

La décision d’établir une organisation officielle à but non lucratif résulte d’une série d’activités intensives menées par les familles au cours des deux dernières années dans lesquelles elles ont préconisé des conditions plus strictes pour les terroristes dans les prisons israéliennes et pour des peines plus sévères contre ceux qui sont complices dans des attaques, y compris les membres de la famille des terroristes.

Les familles ont également été actives pour protester contre la défense juridique financée par le gouvernement étranger fournie par les ONG israéliennes aux terroristes et à leurs familles.

Dvorah Gonen, chef de l’organisation et mère de Danny Gonen, âgée de 25 ans, qui a été assassinée lors d’une randonnée près du village de Dolev en juin 2015, a déclaré: «Malheureusement, les voix des familles endeuillées ne sont pas suffisamment entendues. Depuis que Danny a été assassiné, il y a deux ans et il y a quatre mois, il n’y a pas de lumière dans ma vie. Je consacre ma vie pour m’assurer que cela ne concerne plus les citoyens israéliens ‘.

‘Les citoyens d’Israël ne connaissent pas le large éventail d’avantages que reçoivent les terroristes et leurs familles’, a ajouté Gonen. ‘Il est bon d’être un terroriste aujourd’hui. C’est absurde, nous avons complètement perdu notre dissuasion. ‘

Hadas Mizrahi, épouse du surintendant-chef Baruch Mizrahi, âgé de 47 ans, qui a été assassiné lors d’une fusillade en 2014 par un terroriste reconnu et libéré lors de l’échange des prisonniers contre Gilad Shalit en 2011, a déclaré: ‘Le moment est venu d’imposer des pénalités contre les terroristes. Il est inconcevable que les terroristes condamnés puissent être libérés et pourraient alors assassiner nos proches. Nous devons brandir un coup de fer contre le terrorisme ‘.

Matan Peleg, président de l’organisation sioniste Im Tirtzu qui a accompagné les familles et les a aidés à établir l’organisation, a noté: «Nous sommes arrivés à une situation absurde dans laquelle les terroristes savent qu’il est plus interessant d’assassiner un Israélien que de voler sa voiture. ‘

‘Les terroristes jouissent de conditions extravagantes dans les prisons et leurs familles reçoivent la plus belle défense légale grâce aux gouvernements étrangers et au Fonds New Israel. Il s’agit d’un phénomène inacceptable selon lequel «Choisir la vie» cherche à finir », a conclu Peleg.