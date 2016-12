DÉCLARATION OFFICIELLE de l’Autorité Palestinienne après la résolution de l’ONU contre Israel : « C’est un jour de victoire pour les Palestiniens »

Saeb Erekat s’est exprimé suite au vote pour la résolution ant-israélienne à l’ONU :

» Le vote du Conseil de sécurité de l’ONU qui a été adopte impose à Israel la » fin des colonies israéliennes » et marque « un jour de victoire », a déclaré le négociateur en chef palestinien Saeb Erekat.

« Ceci est un jour de victoire pour le droit international, une victoire pour la langue civilisée et la négociation et un rejet total des forces extrémistes en Israël », a déclaré Erekat.

«La communauté internationale a dit au peuple d’Israël que le chemin vers la sécurité et la paix ne va pas être fait par l’occupation … mais plutôt par la paix, mettant fin à l’occupation et l’établissement d’un Etat palestinien et vivre côte à côte avec l’Etat d’Israël sur les lignes de 1967 » a déclaré Erekat.

