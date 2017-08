Déclaration inhabituelle du Waqf: « Israël n’a jamais volé dans la Mosquée d’Al-Aqsa »

Le Waqf, l’organisme chargé de la gestion du Mont du Temple, a publié hier (mercredi) les résultats de l’enquête menée pour examiner les dommages causés lors d’une attaque des forces de sécurité dans la Mosquée, le mois dernier.

Étonnamment, le Waqf a affirmé que tous les documents et objets matériels avec une valeur historique sont restés dans la mosquée Al-Aqsa, ce qui contredit les paroles du président du Centre de Jérusalem , Khater Hassan, qui a affirmé qu’Israël a saisi des documents importants des archives du Waqf.

Cependant, selon le Waqf, les moyens qui conservent les documents ont été endommagés, car les forces israéliennes ont fait irruption dans un grand nombre de compartiments de stockage affirmant des « fouilles injustifiées ».

Pour rappel, le Mont du Temple a été fermé le mois dernier pendant trois jours après l’attaque qui a tué deux policiers israéliens et les forces de sécurité ont attaqué le composé et l’ont fouillé, par crainte de la présence d’armes et d’explosifs, étant donné que l’enquête policière a montré que les armes utilisées par les terroristes dans l’attaque ont été cachées par un complice .

Les arabes ont allégué que les forces de sécurité ont pénétré les ordinateurs du ministère des journalistes du Waqf .

Selon le Waqf, tous les éléments du Musée des arts islamiques, y compris les manuscrits, l’ordinateur et d’autres matériaux n’ont pas été endommagés par les forces de Tsahal.

Il y a deux semaines la police israélienne a enlevé les caméras et diverses mesures de contrôle aux portes d’entrée du Mont du Temple suite aux demandes faites par les responsables du Waqf pour mettre fin à la crise.

La suppression des mesures sécuritaires a été considérée comme une victoire pour les Palestiniens.