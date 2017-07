Déclaration formidable du Premier ministre Netanyahu à bord de l’USS George HW Bush

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, s’est rendu hier après-midi (lundi 3 juillet 2017), au large de Haifa, et a fait un discours à bord du transporteur aérien, l’USS George HW Bush:

« Merci beaucoup, à l’Ambassadeur Friedman, un fier Américain et un grand champion de l’alliance Amérique-Israël.

Je tiens également à remercier le commandant des Forces navales américaines d’Europe, l’amiral Michelle Howard. Merci, amiral, non seulement de nous accueillir ici, mais en nous donnant quelques conseils que nous utiliserons.

Nous avons des établissements militaires similaires, donc ce ne sera pas un problème. L’un de ces navires coûte, dis-je, sans meubles ni avions, environ 11 milliards. Nous en prendrons deux.

Au Commandant de l’USS George HW Bush, capitaine Will Pennington, et le commandant du Carrier Strike Group 2, le contre-amiral Kenneth Whitesell. Tous les officiers, l’équipage, les pilotes de ce magnifique transporteur.

Je veux aussi nommer le ministre Yisrael Katz, ministre des Transports et du Renseignement; Le chef d’état-major adjoint, le général Aviv Kochavi; Le commandant de la marine d’Israël, le général Eliyahu Sharvit et toutes les délégations qui sont venues ici aujourd’hui.

C’est ma deuxième visite sur un porte-avions américain. Il y a environ 20 ans, lorsque j’ai été élu premier ministre, j’ai visité le pont d’un autre transporteur. Tant de choses se sont passées depuis ces deux décennies. Notre alliance s’est renforcée, plus puissante, plus intime, et nous reconnaissons une vérité fondamentale: Israël n’a pas meilleur ami que les États-Unis et les États-Unis n’ont de meilleur ami que Israël.

Vous pouvez applaudir. C’est vrai.

Le Maire de Haifa, que je reconnais aussi, vous savez à quel point cela est vrai.

Maintenant, je me tiens sur le pont d’un porte-avions puissant des États-Unis d’Amérique, et quelques milles d’ici, non loin de notre voisin, et un autre porte-avions puissant de notre civilisation commune, on l’appelle l’État d’Israël.

Ce grand porte-avions est une île flottante d’Amérique. C’est un symbole du monde de la liberté et de la victoire. Le grand équipage qui fonctionne à partir de ce navire permet de garder le monde à l’abri de la menace de la terreur. Ce transporteur a servi de base pour les vols X contre l’État islamique, et la guerre contre ISIS devrait être vue pour ce qu’il est, un choc entre le bien et le mal.

Tous les matelots de ce navire devraient être immensément fiers . Vos familles devraient être fières de vous; Le peuple américain devrait être fier de vous. Je sais qu’ils le sont.

Donc, chaque fois que vos petits-enfants vous demandent où vous vous trouviez pendant cette lutte pour la civilisation, vous pouvez dire: «Nous étions en première ligne. Nous étions à bord du transporteur George HW Bush. »

Je vous remercie, et les gens d’Israël vous remercient, et le monde libre vous remercie.

Et comme nous nous tenons sur ce porte-avions massif, nous pouvons voir cet autre opérateur appelé Israël. Israël aussi est un symbole du monde de la liberté et de la victoire; Cela aide aussi à assurer le monde contre la terreur; C’est aussi sur le front de la bataille entre la civilisation et l’obscurité.

Israël et l’Amérique partagent les mêmes valeurs et la même vision. Notre force découle de nos démocraties, de notre diversité et de notre dévouement à la liberté individuelle. Nous sommes tous deux des gens qui aiment la paix, mais nous reconnaissons que nous devons parfois combattre les ennemis de la paix, ceux qui veulent être à la tête de nos sociétés communes. Nous reconnaissons que pour assurer la paix et maintenir la paix, nous devons pouvoir nous défendre. C’est ce que nous faisons ensemble.

Demain, vous fêterez le 24ème Jour de l’Indépendance de l’Amérique. Israël, votre allié le plus proche de cette région et au-delà, la célébrera avec vous. Dans cet esprit de solidarité, je vous souhaite la bienvenue en Israël, un porteur d’idéals américains dans une mer de despotisme.

Nous partageons ces valeurs, c’est notre lien, c’est notre amitié.

Bon anniversaire, les États-Unis d’Amérique. »

🔴 Fait ta PUB sur Alyaexpress-News pour 49 €/mois ! 🔴

La Boutargue du Soleil en vente sur ISRAEL CHRONO entre 11 et 88 € le kilo.Pour COMMANDER cliquer ICI