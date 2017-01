La déclaration de la Conférence de Paris contre Israel a été allégée en dernière minute ? Vraiment…lisez bien !

Est ce vraiment le cas ? En effet, le texte est fondamentalement le même que le projet qui a été publié sur le site gauchiste Haaretz, la semaine dernière. D’une certaine façon , il est certainement mieux, ou un peu moins pire…

Voici la déclaration finale, mettant en évidence quelques modifications : ce qui a été supprimé est en rouge et ce qui a été ajouté est en gras , quelques modifications mineures non soulignées:

I) Suite à la réunion ministérielle tenue à Paris, le 3 Juin 2016, les participants se sont réunis à Paris le 15 Janvier 2017 pour réaffirmer leur soutien à une solution juste, durable et un règlement global du conflit israélo-palestinien. Ils ont réaffirmé qu’une solution négociée avec deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, est le seul moyen de parvenir à une paix durable.

Ils ont souligné l’importance pour les parties réaffirment leur engagement à cette solution, prendre des mesures urgentes afin d’inverser les tendances négatives actuelles sur le terrain, y compris la poursuite des actes de violence et les activités de colonisation en cours, et entamer des négociations directes significatives.

Ils ont réaffirmé qu’une solution négociée à deux Etats doit répondre aux aspirations légitimes des deux parties, y compris le droit à l’ indépendance et à la souveraineté des Palestiniens, et la fin de l’occupation qui commencent en 1967, satisfaire les besoins de sécurité d’Israël et résoudre toutes les questions de statut permanent sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973), et également rappelé les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies. (Projet a également mentionné 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008), les principes de Madrid (1991) et le Quatuor Feuille de route (2003) ).

Ils ont souligné l’importance de l’Initiative de paix arabe de 2002, un cadre global pour la résolution du conflit israélo-arabe, contribuant ainsi à la paix et la sécurité régionale.

Ils se sont félicités des efforts internationaux pour faire avancer la paix au Moyen Orient, y compris l’adoption de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 23 Décembre 2016, qui a clairement condamné les activités de colonisation, d’ incitation et de tous les actes de violence et de terreur, et a appelé les deux parties à prendre des mesures pour faire avancer la solution à deux Etats sur le terrain; les recommandations du Quartet le 1er Juillet 2016 et le Secrétaire des Etats-Unis du principe de l’ État sur la solution à deux Etats le 28 Décembre 2016.

(Projet: « Ils ont noté avec intérêt les remarques du Secrétaire d’Etat le 28 Décembre 2016, dans laquelle il a souligné qu’aucune solution ne peut être imposée et décrit sa vision des principes pour un accord de statut final.)

Ils ont noté l’importance d’aborder la situation humanitaire et sécuritaire désastreuse dans la bande de Gaza et ont appelé à des mesures rapides pour améliorer la situation. (Ce qui est nouveau.)

Ils ont souligné l’importance pour les Israéliens et les Palestiniens à se conformer au droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit des droits de l’ homme (Projet:. « y compris la responsabilité .» )