La déclaration controversée de la Maison Blanche est elle vraiment contre les nouvelles constructions ?

L’annonce de la Maison Blanche va conduire à la création de nombreuses unités de logement dans les implantations existantes selon 0404.

L’annonce de la Maison Blanche a annoncé: «Nous ne sommes pas opposés aux colonies existantes, mais seulement aux nouvelles constructions ».

» While we don’t believe the existence of settlements is an impediment to peace, the construction of new settlements or the expansion of existing settlements beyond their current borders may not be helpful in achieving that goal. »

« Bien que nous ne pensons pas que les implantations soit un frein à la paix, la construction de nouvelles implantations en dehors de leur limite actuelle n’aiderais peut être pas à parvenir à ce but »

Ce genre de décision, va donc permettre au gouvernement israélien de déclarer la construction de plus de logements dans les implantations existantes en Judée-Samarie, comme Maalé Adoumim, Betar Illit et bien d’autres .

Cette annonce fait suite à une annonce faite par le premier ministre concernant la construction d’une nouvelle implantation pour les personnes évacuées et pour le bénéfice des autres citoyens. Il semble que l’annonce de la Maison Blanche ne va pas empêcher la construction de nouveaux appartements dans les territoires disputés.

« A en croire , la Maison Blanche a envoyé le message principalement pour baisser la pression à l’ extérieur de la Maison Blanche, mais le président Donald Trump ne devrait pas menacer de sanctions si Israël cherche à construire plus d’implantations » selon le journaliste de 0404, Itzik Weiss.

Le site de nouvelles américain « Breitbart », qui est proche du gouvernement de Donald Trump, affirme que l’interprétation du New York Times, concernant « la déclaration de la Maison Blanche sur les colonies est incorrecte et que cette déclaration est une très bonne nouvelle pour Israël et pour soutenir l’entreprise de colonisation« .