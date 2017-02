Déclaration cette nuit de la Maison Blanche : « La colonisation ne contribue pas à la paix « 

Beaucoup de politiciens en Israël étaient impatients à l’entrée de Donald Trump à la Maison Blanche, dans l’espoir d’être enfin libérés de la politique restrictive d’Obama concernant les constructions dans les implantations.

La déclaration publiée cette nuit par le porte parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, refroidit cet enthousiasme, mais il semble également qu’elle cherche à plaire à un public le plus large possible : « Nous ne sommes pas opposés aux colonies existantes, seulement aux nouvelles constructions ».

Israël a annoncé son intention de construire des milliers de nouvelles unités de logement dans les territoires, et la maison blanche a publié hier (jeudi) un communiqué en affirmant que « la construction des colonies en Israel ou l’expansion des colonies existantes dans les territoires occupés pourraient influer sur le processus de paix avec les Palestiniens ».

« While we don’t believe the existence of settlements is an impediment to peace, the construction of new settlements or the expansion of existing settlements beyond their current borders may not be helpful in achieving that goal ».

« Bien que nous ne pensons pas que les implantations soit un frein à la paix, la construction de nouvelles implantations en dehors de leur limite actuelle n’aidera peut être pas à parvenir à ce but ».

Le porte parole de la Maison Blanche ajoute : « Nous ne prenons pas une position officielle sur le sujet de l’entreprise de colonisation et le président est impatient d’avoir l’entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui devrait avoir lieu à Washington plus tard ce mois-ci. « . (NDLR : le 15 février)

Une autre source de la Maison Blanche s’est exprimée sur le journal israélien « Jerusalem Post » affirmant que cette déclaration peut s’interpréter par le « soutient à la solution de deux Etats. » Il a également fait valoir dans le journal que Trump n’est pas satisfait du fait que Netanyahu ne l’ait pas consulté avant de déclarer son intention de construire 5.500 nouvelles unités de logement dans les territoires.

La déclaration officielle ajoute : «il n’y a pas de position officielle envers l’entreprise de colonisation dans son ensemble, mais seulement contre les nouvelles colonies. »

Pour rappel, Netanyahu et Liberman ont annoncé hier la préparation d’un nouveau yichouv pour les résidents évacués hier à Amona. De plus, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman ont décidé cette semaine d’approuver la construction de plus de 3.000 nouveaux logements en Judée-Samarie ..

C’est la seconde fois en une semaine. Ils ont souligné qu’environ 2000 unités de logements seront immédiatement sur le marché commercial et le reste à divers stades.

Liberman a expliqué : «nous entrons dans une nouvelle période de maintien de vie en Judée-Samarie, nous revenons à la normale, et nous répondons au mieux avec une réponse appropriée aux besoins de vie dans cette région »

La semaine dernière, Netanyahu et Liberman ont confirmé la construction de près de 2.500 autres unités de logement en Judée-Samarie. Une déclaration conjointe publiée par les deux hommes pour expliquer cette décision afin de répondre aux besoins de logement et de vie quotidienne continue dans cette région. Dans le cadre de cet accord, il a été décidé que la plupart des unités seront construites dans les blocs d’implantations, dont cent unités à Beit El.

En Israel, certains médias pensent que cette déclaration est positive car elle va aussi permettre de construire plus d’appartements dans les localités déjà existantes.

Le site de nouvelles américain « Breitbart », qui est proche du gouvernement de Donald Trump, affirme que l’interprétation du New York Times, concernant « la déclaration de la Maison Blanche sur les colonies est incorrecte et que cette déclaration est une très bonne nouvelle pour Israël et pour soutenir l’entreprise de colonisation ».