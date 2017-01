Les décisions prises par le cabinet de sécurité suite à l’attaque au camion bélier à Jérusalem

Hier soir suite à l’attentat meurtrier en Israel, au camion bélier les membres du cabinet de sécurité se sont réunis afin de prendre de nouvelles décisions :

Au cours de la discussion, le Conseil des ministres a mis à jour les mesures déjà prises en réponse à l’attaque, comme l’imposition de mur de béton autour de Jabal Mukaber , d’où vient le terroriste qui a mené l’attaque.

Il a été décidé de démolir la maison du terroriste le plus tôt possible. Le cabinet a également voté pour rejeter la demande de la famille d’être réunis avec la famille et les amis de l’Autorité palestinienne et à Gaza (apres la démolition de sa maison).

En outre, le cabinet a approuvé la détention administrative pour toute personne qui exprime désormais l’admiration, de l’approbation ou du soutien à l’organisation terroriste de l’Etat islamique ou ses actions. Netanyahu a également chargé de vérifier les informations selon lesquelles il y avait des minorités qui ont exprimé la joie lors de l’attaque, et les mettre face à la justice.

Des témoins oculaires ont allégué que les spectateurs arabes ont applaudi quand le terroriste fonçait avec son camion dans le groupe de soldats, revenant une seconde fois sur la foule au sol ne leur laissant aucune chance de survivre.

Plus tôt samedi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Avigdor Lieberman se sont rendus sur la scène de l’attaque à Jérusalem, avec la présence du commandant de la police Yoram Halevy .

«Nous sommes ici après une attaque terroriste brutale qui a tué tragiquement quatre soldats, dont trois soldates et un soldat. Nous savons l’identité de l’auteur, et cela montre qu’il a soutenu l’Etat islamique « , a dit Netanyahu.

» Nous avons placé une barrière entourant le quartier Jabal Mukaber à partir de laquelle il est sorti, et nous faisons d’autres choses que je ne détaillerai pas ici. Je viens d’avoir une discussion avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le Shin Bet, et d’autres à ce propos »

» Nous savons qu’il y a une succession d’attaques, et celle ci pourrait avoir un lien avec celles de France et Berlin, et maintenant à Jérusalem. Nous luttons contre ce fléau, et nous allons le vaincre », a expliqué M. Netanyahu.

Il a ajouté, » Je voudrais présenter mes condoléances aux familles, et bien sûr, je souhaite le rétablissement aux blessés. Nous allons surmonter ces attaques terroristes. ».

Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré qu ‘ «il est clair que cette attaque brutale est seulement pour une seule raison: parce que nous sommes juifs et nous vivons ici en Israël. »

Il a ajouté: «Il n’y avait pas d’autre raison et l’attaque a été inspirée par Daesh ».

Le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan a chargé la police israélienne à ne pas retourner le corps du terroriste à sa famille.

Arden a déclaré : » nous ne laisserons pas le terroriste odieux et sa famille organiser un enterrement dans lequel il aura l’honneur et va encourager d’autres dangers. Il faut enterrer le corps dans un lieu sans accès à sa famille « .

La police israélienne a arrêté neuf suspects . Cinq de ceux qui ont été arrêtés sont proches du terroriste qui a perpétré l’attentat.

Le quartier de Jérusalem à proximité de Jabel Mukabar dans lequel le terroriste a vécu, a été bouclé dimanche soir alors que les forces de sécurité ont continué les opérations dans la région.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander