Décision de la Cour Supreme | Les restaurants kashers israéliens n’auront plus besoin de certification rabbinique

Les restaurants israéliens peuvent dire aux clients qu’ils servent des aliments kosher, même s’ils ne possèdent pas la certification officielle de kashrut du rabbinat de l’État, selon la Cour suprême.

La décision a été rendue mardi et vient un an après que la Cour suprême a statué que les entreprises ne peuvent pas se décrire en tant que kasher à moins qu’elles ne soient certifiées officiellement auprès du rabbinat.

Selon la loi interdisant la fraude de la Kashrut: «Le propriétaire d’un établissement alimentaire ne peut pas présenter l’établissement en tant que kasher à moins qu’il ait reçu un certificat de kashrut» par un état officiel ou un rabbin local.

De nombreux propriétaires de restaurants se plaignent que le monopole du rabbinat sur la surveillance du kasher qui entraîne une corruption et une relation contradictoire générale entre les entreprises et les superviseurs rabbiniques. En réponse, plusieurs restaurants ont commencé à utiliser le Hashgacha Pratit, ou une supervision privée.

La juge en chef Miriam Naor a écrit dans la décision du tribunal que, bien qu’une entreprise ne puisse pas prétendre qu’elle soit kasher, elle peut dire à ceux qui demandent où elle achète sa denrée alimentaire et comment elle est préparée.

« En supposant qu’il dit la vérité, rien n’empêche un établissement alimentaire de préciser que la viande qu’il sert a été achetée dans un abattoir qui porte la certification kosher; et que le poisson qu’il sert n’est que ceux avec des nageoires et des écailles « , a déclaré Naor, selon le Times of Israel.

L’Israel Democracy Institute a loué la décision. « En décidant que le rabbinat n’a pas le seul pouvoir de forcer les entreprises à obtenir des permis de kashrut, la Cour suprême brisait à juste titre le monopole du kashrut. Cette décision est une étape importante vers la privatisation du marché kashrut.

Alors que le rabbinat continuera d’être un acteur important sur ce marché privatisé, chaque propriétaire d’entreprise pourra bientôt choisir, entre l’utilisation des services officiels de kashrut ou le maintien des exigences du kashrut en fonction de conceptions personnelles pour lesquelles il assume toute la responsabilité et que les clients ont l’option d’accepter sur la base de la confiance « , a déclaré le Dr Shuki Friedman, directeur du Centre pour la religion, la nation et l’état de l’institut.

