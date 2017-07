Décision de la Cour Suprême Israélienne : Pour les couples divorcés, le mari ne sera plus le seul à verser la pension alimentaire

La Cour suprême a décidé aujourd’hui que la femme devra payer autant que l’homme de pension alimentaire quand les parents sont divorcés.

Ce cas a été mis en pratique concernant un couple divorcé avec des enfants âgés de 15 et 6 ans . Cette nouvelle décision est en contraste avec la réalité d’aujourd’hui, car jusqu’à maintenant seul l’homme devait payer cette pension à la femme, même dans le cas de la garde conjointe des enfants et si la femme avait un salaire plus élevé.

L’avocat Amir Shai qui représente l’un des pères a dit: « Ceci est la décision, la plus importante depuis cette décennie, non seulement dans la famille, mais en général. Désormais cette discrimination sur les pères cessera en Israel, car ils ne doivent pas être les seuls à supporter la finance économique de leurs enfants.

Les enfants de couple israéliens ont aujourd’hui deux adresses et les deux parents doivent prendre soin d’eux. Mais aujourd’hui des dizaines de milliers de pères inondent les tribunaux car ils ne peuvent plus verser les pensions mais aujourd’hui, en vertu de la nouvelle règle de la Cour suprême, cela devrait changer.

A ce jour,l’homme devait verser la pension alimentaire pour les enfants de moins de six ans jusqu’à 15 ans sans tenir compte de sa situation économique.

