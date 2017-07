Décision du cabinet de sécurité :  » Les détecteurs de métaux à l’entrée du Mont du temple ne seront pas retirés »

Une nouvelle évaluation de la situation s’est tenue hier soir avec le Premier ministre (samedi), Benjamin Netanyahu, après l’escalade de la violence et un grave attentat contre une famille juive en Judée Samarie.

Il a été décidé qu’aucune modification ne sera apportée aux entrées du Mont du Temple. Cependant, pendant la nuit, la police a mis en place de nouvelles caméras à l’entrée des portes du site.

En même temps, une vague d’arrestations par les forces de sécurité de la région de Judée-Samarie a permis d’arrêter 29 Palestiniens recherchés, dont des terroristes du Hamas .Le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, et le chef du Shin Bet Argaman, le chef du Conseil national de sécurité et d’autres responsables de la sécurité ont également décidé que, compte tenu de la situation volatile sur le site du Mont du temple, la police continuera à agir à Jérusalem et de grandes forces, seront présents dans toute la zone.

Le ministre de la sécurité publique Gilad Erdan a déclaré à la radio militaire dans une interview ce matin qu’il n’y avait pas d’avertissement au sujet de l’escalade de la violence au Mont du Temple et ses environs. « Ce fut un processus ordonné, où tous les corps ont été partagés avec l’armée israélienne concerné, le Shin Bet et la police, » at-il précisé.La police de Jérusalem,a aussi commencé à placer des clôtures près des portes de la vielle ville de Jérusalem (Porte de Lion, Arayot ..) et les détecteurs devraient rester en vigueur jusqu’à une nouvelle réunion du cabinet.

Cette nuit, il y a eu de nouveaux affrontements entre la police et les émeutiers Palestiniens, à Ras al-Amoud et Silwan à Jérusalem-Est, où des cocktails Molotov et des pierres ont été lancés sur les forces de sécurité.

Yoav (Poly) Mordechai, a été interviewé hier par Al-Jazira et a déclaré qu’Israël « est prêt à envisager d’autres solutions de sécurité qui empêcheraient la prochaine attaque terroriste », mais seulement si les alternatives permettront d’assurer la sécurité publique, ajoutant qu’il n’y a pas de changement dans le statu quo sur le Mont du Temple et a déclaré que l’Autorité palestinienne n’a pas condamné l’attaque contre la famille de Halamish.

« Nous avons des idées et nous devons les vérifier, » at-il noté. « La solution des détecteurs est juste une solution de sécurité ? Aujourd’hui, nous recherchons d’autres options et solutions, afin d’améliorer la sécurité et veiller à ce qu’il n y a pas d autres attaques. »