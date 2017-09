Décès du soldat des frontières, Salomon Gavriha ZL : ‘Nous avons découvert que notre frère est mort sur Internet’

Le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et la police des frontières ont agi pour délivrer un visa d’immigration inhabituel pour les deux frères du jeune soldat des frontières, Salomon Gabriya ZL qui a été assassiné lors de l’attaque contre Har Adar.

Son grand frère qui habite en Ethiopie a reçu les mauvaises nouvelles des médias. Immédiatement après l’attaque, le père de Salomon Gabriya, âgé de vingt ans, lors de l’attaque meurtrière contre Har Adar une semaine plus tôt, Maharat Gabriya, a déclaré aux officiers de la garde des frontières qu’il avait deux autres frères en Ethiopie.

Les agents de la police des frontières ont commencé à agir immédiatement et ont impliqué le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense, qui ont réussi à délivrer un visa spécial aux frères qui ont découvert la mort de leurs frères par Internet. Les deux devraient arriver en Israël dans les prochaines heures.

Le Ministère des Affaires étrangères a immédiatement contacté l’Ambassade d’Israël en Ethiopie, qui, avec l’aide d’un ami des frères, a réussi à les localiser – Jonas, 22 ans, propriétaire d’un garage dans le quartier de Gondar, à environ 10 heures d’Addis-Abeba.

Dans une conversation avec Online News 2, quelques minutes avant d’embarquer dans le vol vers Israël, Jonas Maharat a dit ‘Nous étions au milieu d’une célébration lors des fêtes ici en Ethiopie, quand j’ai vu des photos sur Instagram et Facebook et une bougie commémorative à côté de lui’, a-t-il répété. ‘Je n’ai pas compris exactement, mais j’ai ressenti quelque chose de terrible. Je pensais que si quelque chose lui était arrivé, ils m’auraient dit, et mes oncles sont venus me dire les mauvaises nouvelles.

‘Même s’il était le petit frère, il nous a toujours encouragés. Il voulait que j’aille étudier et terminer mon diplôme. Il a promis que plus tard, il m’aiderait à aller en Israël. » J’ai également reçu un appel téléphonique de mes parents à Addis-Abeba qui m’ont dit que je devais aller à l’ambassade d’Israël de toute urgence ‘, a-t-il déclaré. ‘Le voyage de 10 heures à Addis est devenu un cauchemar, j’ai eu toutes sortes de pensées, mais je n’ai jamais cru que c’était Salomon. Au moment où ils m’ont dit, j’ai dit que c’était un cauchemar, que ce n’était pas vrai. ‘

«J’avais toujours peur, je savais qu’il était dans un endroit dangereux, mais il a toujours transmis cette confiance», a déclaré Daslin avec des larmes aux yeux. ‘Il nous a dit que tout allait bien et qu’il terminait bientôt son service de l’armée et viendrait nous emmener en Israël, et il nous disait combien il aimait la police de la frontière, qui est comme une famille’.

On s’attend à ce que les frères arrivent à l’aéroport Ben-Gurion ce matin, d’où ils seront emmenés pour rencontrer la famille. La police de la frontière a déclaré qu’ils étaient ravis de la réactivité du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense et qu’ils ont réussi à obtenir le visa spécial qui permettrait aux frères de rester en Israël pendant un mois.

Gabriya z ‘l s’est inscrit il y a environ un an et demi pour le service obligatoire à la police des frontières. Dans son dernier poste, il a servi de combattant dans la zone frontalière de Jérusalem de la police des frontières. Il laisse ses parents, deux frères et une sœur. Dans le passé, il a été blessé dans une autre attaque.

Il y a exactement un an, il a été blessé à la main après qu’un terroriste armé d’un couteau l’ait attaqué et l’ait poignardé, mais il s’est complètement rétabli et est revenu dans son poste. Mardi matin, le terroriste Mahmud Ahmad Jamal, de Judée Samarie à un point de contrôle près de la porte arrière de la localité de Jérusalem a tiré à bout portant vers quatre personnes de sécurité. Le policier frontalier Salomon Gavriya et deux gardiens de sécurité Arish et Youseef Othman ont été tués et le coordonnateur de la sécurité de la ville a été grièvement blessé.