Décapitation d’une femme à Tibériade : La victime était devenue religieuse et travaillait dans un gan

Un crime monstrueux s’est déroulé aujourd’hui à Tibériade dans un appartement sur la rue Nakhmani près de l’hôtel de ville. Une femme de 33 ans a été brutalement assassinée et décapitée.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur la scène, et le « Magen David Adom » a trouvé le corps dans l’appartement avec des signes de violence, brûlé et sans la tête . Son corps a été trouvée près de la poubelle à côté de la maison.

Le détenu est un suspect âgé de 34 ans et son ex-mari. La police a retiré de la scène du crime les enfants qui ont été témoins de ce crime odieux, et les psychologues sont avec eux.

Les voisins et les passants ont vu le suspect quand il a quitté la maison avec la tête dans ses mains. Il a essayé de mettre le feu. On lui a demandé ce qui se passait et il a dit qu’il avait tué sa femme. Selon certains rapports, il a erré autour de la maison et a crié qu’il a « tué Amalek ».

Une amie de la personne assassinée a dit qu’ il y a quelques jours, cette femme a divorcé de son mari, un immigré de Moldavie. Elle a travaillé dans un jardin d’enfants et elle est récemment devenu religieuse, « Hazra Bi téchouva. » .

Un ami a également dit que le victime et le suspect ont vécu ensemble pendant 10 ans, et il était un très mauvais mari, car il l’a maltraité. Il y a quelques jours , elle a avertit ses amis joyeusement que, finalement, elle avait divorcé, mais dans une conversation avec un ami proche, elle a partagé la préoccupation que son ex-mari risquait de la tuer.

Les rapports des médias citant des amis de la famille, ont dit que le suspect avait déjà été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, et il y a deux semaines, il se faisait appeler le « messie ».

Malgré tout cela, le psychiatre ne l’a pas trouvé dangereux pour la société. Le maire de Tibériade Yossi Ben-David a dit que la famille n’est pas connue des services sociaux et dans le département de la maladie mentale.

Un tel crime, ainsi que dans une famille avec des enfants a eu lieu à la fin de Janvier dans le village de Migdal , près de Tibériade. Un homme a tué sa femme et ses deux jeunes enfants et celui du voisin.

