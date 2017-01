Le début de la condamnation pour le soldat Elor Azria commence aujourd’hui

La condamnation de Elor Azria pour homicide involontaire sera décidé aujourd’hui mardi, par le comité militaire qui va commencer à entendre les arguments concernant sa peine, en commençant par des témoins de moralité de la défense et conclure avec les arguments de l’accusation. Selon des fuites dans les médias israéliens, le procureur va demander trois ans, au lieu de cinq, fondée sur les antécédents de service impeccable du soldat Azria.

Azria pourra aussi parler à la cour, en plus d’entre dix et quinze témoins de la défense. La plupart des témoins seront ses camarades de la division Kfir, ainsi que sa ville natale, et le maire de Ramlé, Yoel Lavi.

Le verdict devrait être livré dans quelques semaines.

Le plus récent membre de l’équipe juridique de Azria, et le célébre avocat Yoram Sheftel, qui sera présent à la condamnation lors de l’audience, ce mardi, mais il ne devrait pas prendre la parole. Le rôle de Sheftel sera son intervention dans un appel devant une juridiction qui donnera la sentence.

Au cours des dernières semaines, le procureur Sheftel a critiqué l’intimidation de Azria par le parquet militaire, ainsi que par ses commandants, le chef d’état-major et le ministre de la défense. Sheftel a particulièrement critiqué les efforts de la poursuite pour empêcher un appel dans le cas, de sorte que Azria « demanderait pardon, ce qui mettrait fin à toute possibilité de son introduction d’un recours, le laissant complètement à la merci de l’établissement militaire qui l’a jeté aux chiens. »

Sheftel a également marqué la poursuite « irrépressiblement sanguinaire » pour la peine sévère qu’il recommande.

