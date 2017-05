Débat entre Macron et Le Pen : Le sujet le plus important des français relayé derrière les railleries …

Aujourd’hui, les francais ont besoin d’être rassurés face à une France qui est de plus en plus la cible des attaques terroristes. Le débat entre les deux candidats, hier soir a montré une fois de plus que ce sujet a été relayé derrière des railleries et moqueries entre les deux candidats.

La leader d’extrême droite française, Marine Le Pen a accusé Macron d’être complaisant envers le fondamentalisme islamiste.

« Vous n’avez aucun plan (sur la sécurité), mais vous êtes indulgent avec le fondamentalisme islamiste », a déclaré Le Pen lors du débat télévisé, accusant Macron de ne pas être efficace dans le domaine de la sécurité.

Macron a rétorqué que le terrorisme serait sa priorité s’il était élu dimanche et a accusé Le Pen d’être simpliste en proposant des douaniers aux frontières pour arrêter les terroristes et supprimer la nationalité française aus kamikazes voulant se faire exploser.

« Ce que vous proposez, c’est l’huile de serpent », at-il dit, se référant à ses propositions pour fermer les frontières de la France.

« Vous dites des mensonges », a t-il déclaré à Marine Le Pen quand elle a allégué qu’il avait des liens avec des radicaux musulmans controversés..

Par la suite Macron, l’a accusé de semer la «guerre civile».

En conclusion, les deux candidats ne sont pas prêts contre le terrorisme et aujourd’hui, le gagnant de ce débat n’est autre que le terrorisme islamiste. La France est en marche…

