De son tunnel, un autre terroriste du Hamas rejoint ses 70 vierges

Le Hamas a déclaré qu’un autre membre comme un «martyr» est mort dans un «accident» tout en travaillant dans un tunnel. Hani Faraj Shalouf a été tué alors qu’il travaillait dans ce que le Hamas appelle un «tunnel de résistance».

La mort en temps voulu de Shalouf « est venue après une excellente carrière djihadiste, et après un travail acharné pour le djihad et un sacrifice, nous le considérons comme un martyr ». Le nombre de décès par tunnel a certainement augmenté, ce qui indique que le Hamas travaille réellement pour obtenir autant de tunnels que possible avant que Israël n’atteigne sa barrière souterraine pour les arrêter, un projet qui peut durer jusqu’à deux ans.

Cela signifie que Hamas pense que leurs tunnels réussiront à ne pas être détectés par la barrière – ou ils prévoient une attaque terroriste majeure en Israël, avec l’enlèvement de civils ou de soldats dans un délai d’un an ou deux. Une telle attaque aurait le plein appui du Fatah «modéré» de Mahmoud Abbas, car les deux groupes rivaux semble se tourner vers la conciliation.