Avant de vous rendre à Ouman pour Rosh Hashana, veuillez vérifier si vos vaccinations sont à jour.

Nous sommes au début du mois d’Eloul, mais les préparatifs à Ouman, en Ukraine, à quelques semaines seulement de Rosh Hashanah, sont en plein essor.

Comme chaque année, des dizaines de milliers de Juifs partout dans le monde, de tous les horizons de la vie juive, doivent se rendre à Ouman pour passer Rosh Hashanah près du kever de Harav Nachman de Breslev, zy » qui avait demandé à ses Hassidim de se rendre à son Kever pour Roch Hachana.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre une épidémie de rougeole en Roumanie et dans toute l’Europe et considère l’Ukraine comme un pays de «transmission endémique» de la rougeole et plusieurs cas de rougeole ont été rapportés près de la frontière ukrainienne.

L’Ukraine est considérée comme un environnement fertile pour la transmission de la rougeole due à un faible taux de vaccination dans le pays, bien que les cliniques déclarent être bien approvisionnées en vaccins MMR (rougeole, oreillons, rubéole).

Ceux qui se rendront à Ouman sont invités à vérifier qu’ils sont à jour avec leurs vaccinations.