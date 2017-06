De sa prison, le terroriste Marwan Barghouti manipule les médias Juifs

Il y a une semaine, un site juif et très connu a été persuadée par une organisation juive libérale de publier une publicité payante pressant la libération d’un tueur de sang, le chef terroriste des Tanzim, Marwan Barghouti, ainsi que des milliers de terroristes arabes comme lui.

Le texte de l’annonce a été écrit par Barghouti et ses honoraires ont été payés par l’organisation Jewish Voice for Peace (JVP), qui a été décrite par la Ligue anti-diffamation basée à New York comme le plus grand « groupe anti-sioniste juif » aux États-Unis, qui soutient fermement la campagne Boycott, Divest & Sanctions contre Israël.

L’annonce, remplie de demi-vérités et de mensonges, faisait preuve de sympathie pour ces tueurs condamnés pour leurs crimes face à un public naïf.

Cet article a été écrit par un meurtrier également vicieux. Dans le passé, Barghouti a été présenté par des extraterrestres extrêmes comme une sorte de «militant social» ou «leader politique» dans la rue de l’Autorité palestinienne. Mais la vérité est qu’au moment où il a été capturé, Marwan Barghouti a dirigé la division terroriste des Tanzim et l’organisation terroriste des brigades des martyrs d’Al Aqsa de la faction du Fatah de l’Autorité palestinienne, dirigée par le soi-disant « partenaire de paix » israélien, Mahmoud Abbas.

Barghouti a été reconnu coupable en 2004 d’avoir conçu les meurtres de cinq personnes, dont un prêtre orthodoxe grec, un automobiliste de Jérusalem et trois Israéliens qui ont été tués à Tel Aviv, en plus de la tentative de bombardement suicide du centre commercial Malha à Jérusalem.

Il remplit cinq conditions de sentence pour la prison à vie pour les meurtres susmentionnés. Il n’est pas un politicien, et non un militant social. Il est un tueur de sang sans aucun respect pour la vie humaine.

Toute tentative de le défendre son soi-disant «activisme», qu’il s’agisse de faire des problèmes au sein d’une prison ou d’opérer furtivement aux médias illégalement sur un téléphone ou des morceaux de papier est un déni de la réalité de ce que cet homme est vraiment.

Ceux qui craignent de regarder assez profondément pour percevoir la vérité du mal intérieur, sont mieux de ne pas essayer d’analyser ce qu’ils ne comprennent pas.

De plus, pour le bien de Tikkun Olam , (améliorer le monde), il est préférable de ne pas perpétuer un tel mal, et encore moins d’aider à sa croissance. Ce n’était jamais la liberté que la «liberté de parole» était censée préserver.

Il y a un dicton en hébreu, » Shticka, shesh hochma « . En silence, il y a de la sagesse.

Il est préférable de museler un terroriste, plutôt que de lui accorder même une boîte à savon.

