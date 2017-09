De plus en plus de gens en majorité de Russie sont ajoutés dans la liste noire des tribunaux rabbiniques en Israël stoppant ainsi les futurs mariages

Le Rabbinat en chef ajoute des centaines de personnes chaque année sur deux listes noires de citoyens qui par la suite ne pourront eux et leurs enfants se marier en Israël.

Il y avait 6 787 personnes sur ces listes en mai 2017, le nombre augmenta chaque année, selon les données obtenues par le groupe de conseil et de lobbying des services religieux de l’ITIM par l’intermédiaire d’un ordre de liberté d’information à l’Administration des tribunaux rabbiniques.

Ces listes noires croissantes ont créé le choc pour ces citoyens qui s’identifient et se croient juifs suite à la décision des tribunaux principaux du Rabbinat en Israël. Le nombre croissant de citoyens qui sont ajoutés à ces listes noires semble provenir d’une approche de plus en plus rigide par le rabbinat et les tribunaux rabbiniques quant à la façon de déterminer le statut juif d’une personne, notamment en ce qui concerne les citoyens de l’ex-Union soviétique.

Cependant, l’administration des tribunaux rabbiniques rejette l’affirmation d’ITIM selon laquelle elle est trop rigide dans son approche et affirme que lorsqu’elle découvre qu’une personne n’est pas juive, elle a une obligation religieuse et morale de l’empêcher d’épouser les citoyens juifs.

Un fonctionnaire des tribunaux rabbiniques a également noté que la majorité des personnes que l’ITIM a souligné qui sont ajoutées aux listes noires ont été déterminées à ne pas être définitivement juives et que seule une petite minorité pourrait être juive mais incapable de le prouver. Concrètement, le processus commence lorsqu’un membre du public s’approche du rabbinat ou des cours religieux pour s’inscrire au mariage, ou parfois pour commencer les procédures de divorce. Lors de l’inscription au mariage, les citoyens, en particulier ceux de l’ex-Union soviétique, sont fréquemment désignés dans les tribunaux rabbiniques pour mener un processus de clarification du statut juif dans lequel les enquêteurs examinent leur documentation et d’autres preuves de leur statut juif.

Au cours des six dernières années, un nombre croissant de personnes ont été incapables de prouver de manière satisfaisante leur statut juif aux tribunaux rabbiniques et sont placés dans la liste « De clarification du statut juif » ou ont été déterminés purement et simplement pour être non juifs et sont placés dans la liste « Prévu de se marier ». Si les gens sont sur la liste « Prévu de se marier », ni eux ni leurs enfants ne pourront jamais se marier en Israël. Si les gens sont inscrits dans la liste des obligations de clarification du statut juif, cela signifie qu’ils n’ont pas été en mesure de convaincre l’enquêteur de leur judaïsme et, selon toute vraisemblance, ils ne pourront jamais se marier en Israël.

Il y a eu une augmentation de 100% du nombre de citoyens sur la liste des négociations requises et une augmentation de 450% du nombre de personnes rejetées comme non juives par les tribunaux rabbiniques de 2011 et 2016, selon les chiffres de la Cour rabbinique obtenus par ITIM. Non seulement ces personnes mettent-elles sur la liste noire, mais aussi leurs parents maternels, y compris les enfants, les frères et sœurs, les cousins, les tantes et les oncles. Jusqu’en décembre dernier, ces parents seraient ajoutés sommairement à la liste des obligations de clarification tout en étant informés qu’ils pouvaient venir à la Cour rabbinique s’ils le voulaient pour contester la décision. Dans certains cas, plus de 10 personnes ont été ajoutées aux listes noires après que les clarifications juives d’un parent maternel ont fini avec un rejet.

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

Ce qui rend la situation encore plus extraordinaire, c’est que certains de ceux qui ont été ajoutés à la liste ont déjà été mariés par l’intermédiaire du Rabbinat en chef, ce qui signifie que les registraires et les rabbins de l’État dans le passé les ont jugés juifs. L’ITIM a commencé à recevoir des appels de citoyens qui ont été ajoutés à ces listes noires en 2014 et affirme que le problème est devenu de plus en plus grave. Le groupe a maintenant déposé une requête auprès de la Haute Cour de justice pour mettre un terme à la pratique des tribunaux rabbiniques d’ouvrir des enquêtes sur le statut juif des citoyens qui ne les ont pas demandées.

Dans un cas récent traité par l’organisation, quatre membres d’une famille élargie ont été placés sur la liste noire du rabbinat après qu’un cousin maternel a cherché à s’inscrire au mariage mais dont la preuve de l’identité juive a été rejetée par l’enquêteur des tribunaux rabbiniques. Trois de ces membres de la famille s’étaient déjà mariés en Israël par l’entremise du rabbinat en chef, ce qui signifie que leur statut juif avait déjà été approuvé par les agents d’enregistrement du mariage et les responsables des rabbinats.

Le cousin qui a cherché à s’inscrire au mariage a présenté son certificat de naissance ukrainien original, qui a donné sa nationalité en tant que juif, aux tribunaux rabbiniques, mais l’enquêteur soupçonnait son statut et a envoyé le document pour être examiné professionnellement pour déterminer s’il s’agissait d’une fraude. Les résultats ont montré que le document était un certificat de naissance ukrainien original et authentique. Non satisfait, l’enquêteur a recherché l’acte de naissance original de la grand-mère de l’homme et a découvert qu’il a énuméré sa mère en tant que biélorusse et mariée à un homme biorien non juif.

À la lumière de cela, l’enquêteur a décidé de placer l’homme en question sur la liste noire, avec son cousin et ses deux tantes, ainsi que leurs proches parents maternels. Il a pris cette mesure, en dépit du fait que les deux tantes et un oncle avaient tous une documentation originale de l’ère soviétique qui les identifiait comme juives, et en dépit du fait qu’il aurait été étrange pour trois générations de continuer à figurer en tant que Juif si ce n’était pas en fait le cas. Néanmoins, dans un seul cas, 12 citoyens ont été mis sur la liste noire du rabbinat, ce qui les interdit de se marier en Israël.

Les responsables de l’ITIM affirment qu’il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles l’arrière-grand-mère était classée comme biélorusse au lieu de juive, soulignant que la documentation soviétique ne figurait qu’une seule nationalité, ce qui signifie que l’arrière grand-mère aurait pu être à la fois biélorusse et juive. L’avocat de l’ITIM, Elad Caplan, souligne qu’il était possible que le commissaire soviétique qui enregistre l’arrière grand-mère quand elle a déménagé de la Biélorussie à l’Ukraine au début du 20e siècle n’ait peut-être parlé qu’avec son mari non-juif. Tout le possible est que le greffier a été soudoyé pour obscurcir l’identité de l’arrière-grand-mère ou que le greffier a simplement écrit une seule de ses deux identités nationales puisque la documentation soviétique ne permettait qu’une seule nationalité d’être enregistrée.

Caplan soutient également qu’il serait insaisissable de savoir pourquoi les tantes et les cousins ​​de l’homme en question auraient reçu le statut de nationalité juive dans leur documentation originale s’ils n’étaient pas en fait des juifs.

Le directeur de ITIM Rabbi Seth Farber souligne la détermination de la codification centrale de la loi juive, le Shulhan Aruch , concernant le statut juif comme preuve que c’est le rabbinat principal qui s’écarte de la pratique juive normative en jetant des indices sur l’identité de milliers d’Israéliens citoyens.

« Le Shulhan Arouh dit clairement : «Toutes les familles ont la présomption d’être kosher et on peut se marier avec elles a priori», puis déclare explicitement que toute personne qui a habituellement interrogé l’identité juive des autres est lui-même suspect », cite Farber.

En effet, le Shulhan Aruch déclare : «Quiconque déséquilibre toujours les autres, par exemple, s’il vilipende les autres familles ou les individus et dit qu’ils sont illégitimes, nous soupçonnons qu’il est illégitime. S’il dit qu’il y a des esclaves, nous le soupçonnons d’être un esclave, car tous ceux qui disqualifient le font sur la base de leur propre tache « .

Inutile de dire que le rabbin Eliyahu Maimon, responsable du Département du statut personnel et du Département des clarifications juives de l’Administration des tribunaux rabbiniques, voit les choses différemment en commençant par observer que les juges rabbiniques des tribunaux connaissent également les déterminations de Shulhan Aruch sur ces problèmes. Plus important encore, il dit qu’il ne peut pas ignorer les faits lorsqu’ils sont révélés. « S’il y a quelqu’un devant moi que je découvre n’est pas juif, il faut lui dire. Ce n’est pas juste et pas logique de ne pas lui dire qu’il n’est pas juif « , explique Maimon.

Il insiste également sur le fait que les tribunaux rabbiniques ne cherchent pas activement des personnes qui pourraient ne pas être juives, disant que ce n’est que lorsque le parent d’une personne cherche à s’inscrire au mariage et que des problèmes sont découverts avec son statut juif selon lequel des enquêtes supplémentaires sont ouvertes. Maimon insiste également sur le fait que les enquêtes de son département sont professionnelles, exhaustives et réalisées par des experts du domaine qui se rendent dans les pays concernés et utilisent les archives nationales pour retrouver et vérifier la documentation de l’ère soviétique. Interrogé sur la façon dont les fonctionnaires de Rabbinat ont déjà approuvé le statut juif d’un homme pour le mariage alors que les fonctionnaires actuels révoquent ce même statut, Maimon affirme que le ministère a «développé de nouveaux outils» pour enquêter plus attentivement sur le record historique.

« Nous ne pouvons pas dire que nous allons fermer les yeux et dire que ces outils n’existent pas. Ces outils existent et nous devons les utiliser « , explique Maimon. « La loi juive va de la perspective de la réalité actuelle. Vous devez agir au sein de votre génération en fonction de vos faits. Ce qui a été fait il y a 50 ans a été fait bien, et nous ne les vérifions pas. Ce qu’ils ont jugé, ils l’ont statué. « Lorsque les membres de la famille s’immiscent à cause d’un parent qui a eu une enquête de clarification juive et il devient clair qu’il n’est pas juif, et ceux qui étaient déterminés à être juifs ne sont pas juifs, il y a eu une erreur ! Peut-on dire : ‘D’accord, on ne va pas regarder l’erreur ?’ «

Néanmoins, le Farber d’ITIM insiste sur le fait que les pratiques des tribunaux rabbiniques mettent en danger les droits de plus d’un million de citoyens israéliens venus de l’ex-Union soviétique et trouvent maintenant leur statut juif sous de sérieux doutes.

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !