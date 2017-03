De plus en plus de brésiliennes optent pour le Krav Maga afin de se défendre en cas d’agression

La Krav Maga, l’art de l’ autodéfense au sein de l’armée israélienne a gagné l’attention des centaines de femmes à Rio de Janeiro avec des cours gratuits offerts par la fédération brésilienne afin d’apprendre aux femmes comment se défendre en cas d’agression.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, la Fédération américaine du Krav Maga – a offert ces cours exclusivement aux femmes dans plus de 100 endroits sur le continent, avec l’intention d’attirer quelques 10.000 étudiantes.

A Rio de Janeiro, des cours de Krav Maga dans 20 endroits différents de la ville ont été organisés, avec une présence d’étudiantes qui voulaient avoir une notion minimum d’auto-défense dans un pays où le machisme et les violences sexuelles sont un fléau quotidien.

« Ce cours a été créé, il y a quelques années, afin que les femmes sachent comment se défendre si elle sont attaquées », a déclaré Yaakov Lichtenstein, connu sous le nom « Kobi » et considéré comme l’un des plus grands instructeurs en Amérique du Sud.

Kobi, né en Israël, vit au Brésil depuis 1990, après avoir obtenu l’autorisation du gouvernement de diffuser, enseigner aux instructeurs ce mode de défense. Il a déclaré que « le rôle de la Fédération américaine de Krav Maga est d’aider la société au mieux, et ainsi donner des cours spéciaux pour les femmes ».

Le cours dure quatre heures, où d’abord l’enseignant présente des questions théoriques de la lutte et plus tard passe à la pratique. Les femmes de tous âges et classes sociales participent à ces cours où la seule exigence est la volonté d’apprendre des techniques pour se défendre.

« Ici , nous voyons que la violence contre les femmes augmente. Seulement pour ce Carnaval, il y a eu 19.000 cas d’attaques contre des femmes en une semaine, seulement à Rio de Janeiro », a déclaré Kobi indigné sur la triste réalité des femmes au Brésil.

Selon un sondage publié par le cabinet Datafolha, le jour international des femmes, 4,4 millions de femmes brésiliennes ont été agressés en 2016, ce qui équivaut à une moyenne de 503 victimes par heure.