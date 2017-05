De nouvelles découvertes archéologiques révèlent d’anciennes habitudes alimentaires juives

Lorsque les archéologues creusent des ruines anciennes, ils trouvent des restes de choses comme les murs et les routes de la ville, les palais et les maisons ordinaires, les citernes et les cimetières, les pièces de monnaie et les bijoux. Ils trouvent aussi des ordures. Parfois, à dessein.

C’est par les objets que les gens jettent que nous pouvons connaitre leur façon de vivre. Dans ce cas, les archéologues qui travaillaient dans une décharge dans la ville de David à Yerushalayim ont affirmé que les Juifs de la période du second temple préféraient la viande de mouton et de chèvre aux vaches et aux poulets et tout était strictement kosher.

Les chercheurs de l’Université de Tel Aviv, Dr. Yuval Gadot, le Dr Lidar Sapir-Hen et le Dr. Abra Spiciarich et leurs assistants ont examiné l’ancienne décharge et l’histoire racontée par ses os et autres artefacts.

« Nous avons commencé à creuser, il y a trois ans dans une décharge [ancienne] consacrée à l’élimination des ordures pendant l’occupation romaine », a déclaré M. Gadot sur The Jerusalem Post . « L’un des principaux composants a permis de constater qu’il y avait des déchets alimentaires, dont plus de 12 000 os d’animaux, dont nous avons identifié 5 000 ».

Ils n’ont trouvé aucune trace d’animaux non-kasher sur le site, situé à environ 2 400 pieds de Har Habait.

Gadot a ajouté que les habitants n’étaient pas strictement en train de manger de la viande.

« Ils mangeaient certainement une variété de fruits, de légumes, de blés. La découverte de nouveaux barils, et des recherches futures nous permettra d’en connaitre davantage », a-t-il déclaré.

