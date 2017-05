De nouveau, le Hamas exécute 3 palestiniens accusés dans la mort de Mazen Faqha, Amnesty condamne !

La Hamas a annoncé mercredi qu’il exécutera trois hommes ce jeudi qui ont été reconnus coupables cette semaine de l’assassinat d’un haut responsable du groupe terroriste en Mars.

Mazen Faqha, un chef terroriste du Hamas, a été abattu le 24 Mars devant sa maison à Gaza. Le Hamas accuse les trois suspects de collaboration avec Israël et les a condamnés à l’exécution pour ce dimanche.

Israël n’a pas confirmé ou nié les accusations.

Amnesty International a exhorté le groupe terroriste de surseoir à l’exécution. Le groupe des droits de l’homme a déclaré que les hommes ont été reconnus coupables « dans un tribunal dont les normes d’un procès équitable internationales sont totalement ignorées. »

« Nous demandons instamment aux autorités du Hamas de cesser immédiatement ces exécutions et veiller à ce que les hommes reçoivent un nouveau procès équitable », a déclaré Amnesty.

Dans la décision judiciaire de dimanche, le principal suspect, Ashraf Abou Leila, 38 ans, a été condamné à la pendaison après avoir été reconnu coupable d’assassinat.

Les autres ont été identifiés comme Hisham al-Aloul, 44 ans, qui a également été condamné à la pendaison, et Abdallah al-Nashar, qui devait être exécuté par une arme. Ils ont été reconnus coupables de collaboration avec Israël.

Faqha avait été chargé de former des cellules pour l’aile militaire du Hamas et Izz ad-Din Brigades al-Qassam en Judée Samarie et à Gaza, afin de mener des attaques terroristes contre des cibles israéliennes en Israel.

Il avait passé des années dans une prison israélienne pour des activités terroristes, y compris pour avoir orchestré un attentat-suicide en 2002 où 9 Israéliens ont été tués, avant d’être libéré à Gaza dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers lors de la libération du soldat Shalit en 2011.

Le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007 après avoir évincé le parti rival du Fatah.

A NATANYA : JEUDI 25 MAI

A JERUSALEM (POINT RELAIS) : MARDI 23 MAI

CLIQUEZ SUR LE LIEN : PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € (entre 200 et 250 gr) SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit à partir de 2 kg pour Jérusalem, Netivot (et ses moshavim), Bat Yam, Ashdod, Ashkelon à un point relais : avant de passer la commande contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr