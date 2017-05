De nouveau, des palestiniens de Hévron volent des antiquités appartenant au peuple Juif

En coopération avec la police et des gardes-frontières et les agents des forces de Tsahal de l’unité Etzion, de nombreuses antiquités dans le village de Beit Ula ont été découvertes. Ce lot comprenait des pièces anciennes et des dizaines de lampes à huile, des bijoux et des articles du peuple hébreu de l’époque.

L’unité des enquêteurs dans le domaine de l’archéologie a évalué les expositions de différentes époques, hellénistique, romaine, byzantine et médiévale, d’une valeur de dizaines de milliers de dollars.

Le palestinien de 50 ans a été arrêté pour interrogatoire et sera amené à prolonger sa détention devant un tribunal militaire.