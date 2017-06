De nombreuses rues bloquées ce matin pour la Gay Pride de Tel Aviv

De nombreux policiers ont bloqué des rues à Tel-Aviv pour la Gay Pride qui se tiendra aujoud’hui dans la ville.

Environ 200 000 personnes, dont des dizaines de milliers de touristes, devraient descendre dans les rues de Tel Aviv vendredi pour le défilé annuel de la fierté gay, qui célébrera cette année la bisexualité.

Le défilé devait commencer à midi et se rendre au bord de la mer, le long de la rue Bugrashov, Hayarkon Street, Frishman et Herbert Samuel, en concluant au parc Charles Clore dans le sud de la ville, où une soirée se tiendra dans la soirée. Des fermetures de routes intermittentes sont attendues dans toute la région, y compris le long de Allenby, Arlosoroff et King George.

