De nombreuses communautés Juive en Judée-Samarie ne sont pas suffisamment protégées

La chaîne israélienne 2 a mis en ligne un document écrit par le Conseil de Samarie qui met en garde la sécurité de certaines localités de Judée Samarie à cause d’un manque de financement qui entraîne de grandes lacunes dans les éléments de sécurité.

Après l’attaque meurtrière à Halamish, l’enquête militaire est toujours en cours, la police examine les demandes des résidents concernant des lacunes de sécurité selon le ministère du Conseil régional de la Défense en Samarie concernant des dizaines de communautés.

Selon le document, il faut un investissement de dizaines de millions pour corriger ces lacunes car le manque de fonds met en péril la sécurité des résidents. « Entre les différents modes de défense et l’éclairage lié à la sécurité, le Conseil dit avoir besoin d’ un financement de 43,7 millions de shekels en vue d’une réhabilitation des clôtures, des routes et les feux de sécurité dans un document détaillé, qui stipule que pour certaines communautés et selon les coordinateurs de sécurité, les demandes sont restées sans réponse.

La vague d’attentat depuis un an et demi ne semble pas bouger plus les choses. Après l’assassinat du couple Henkin, près d’Itamar en Octobre 2015, il a été décidé de placer des caméras réseau, aux axes centraux en Judée Samarie et construire des protections principales aux intersections où peuvent se produire une attaque terroriste.