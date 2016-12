Pas de langue de bois pour Trump: « L’ONU est un club qui ne sert qu’à parler et «avoir du bon temps »

Le président américain élu, Donald Trump, a ouvertement critiqué l’ONU et a déclaré que l’organisation est un «club» de personnes qui se réunissent pour parler et « passer des moments « fun ».

Le commentaire de Trump, a été lu dans un message via le réseau Twitter, suite à la décision adoptée par le Conseil de sécurité qui a exigé d’Israël de stopper les constructions en Judée-Samarie et qui a été approuvé grâce à l’abstention des Etats Unis sous l’administration Obama.

«Les Nations Unies ont un grand potentiel, mais maintenant cette organisation est juste un club de gens qui se rencontrent, discutent et ont du plaisir. Quelle tristesse! » a twetté Trump.

La critique de la Trump suit un autre tweet publié vendredi dernier après la résolution de l’ONU, où il a averti que dès le 20 Janvier, quand il arrivera à la Maison Blanche, « les choses (au sein de l’ONU) seront différentes. »

Le président élu avait demandé aux États-Unis d’opposé son veto à la résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité de l’ONU contre Israel.

La résolution a été adoptée par 14 voix pour et l’abstention des États-Unis , qui n’a pas exercé le droit de veto qui lui est conféré en tant que pays doté d’un siège permanent au plus haut du corps des décisions de l’ONU.

Le projet de résolution, qui a reçu de fortes critiques en provenance d’Israël, a été approuvé par le Venezuela, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et le Sénégal, après un changement de décision de l’ Egypte, qui, est le pays derrière cette initiative.

Un jour après ce vote, Trump a qualifié la décision comme «une grande perte pour Israël à l’ONU, » et a estimé que cela va « rendre plus difficile » de négocier la paix entre Israéliens et Palestiniens.

Le président élu, qui a promit sa loyauté sans faille avec Israël, a promis de transférer le siège de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, une décision qui venait de s’opposer à l’administration Obama.

Trump a déjà été désigné comme futur ambassadeur à l’avocat David Friedman d’Israël, un chiffre proche de la droite israélienne, qui a soutenu l’expansion des implantations israéliennes en Judée-Samarie et qui ne croit pas la solution à deux états.

