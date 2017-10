Les « dauphins » contre le terrorisme de plus en plus utilisés par les armés

Les plus puissantes armées du monde ne sont plus satisfaites de soldats ou même des chiens depuis ces dernières années, et les dauphins sont devenus un des moyens les plus utilisés par ces armées. Ils protègent les installations stratégiques, les ports et même les mines.

Ces mammifères marins sont soigneusement formés pour découvrir les nageurs et localiser les plongeurs sous-marins, qui peuvent être des terroristes potentiels entrant dans la mer. Mais ce n’est pas leur seul travail. Ils savent aussi comment atteindre et localiser les mines sous-marines, les cargaisons explosifs sous la mer et tous les moyens qui viendront tenter de saboter des sites importants.

Les deux puissances mondiales, les États-Unis et la Russie sont engagés dans la recherche et le développement du dressage de ces dauphins mais les Américains supervisent de très près leurs actions pour éviter que les organisations pour les droits des animaux ne les accusent pas de souffrance inutiles envers ces animaux, mais les Russes sont moins scrupuleux dans la méthode de travail des dauphins.

Les dauphins ont déjà été actifs dans le passé, comme les ports de la région en Irak pendant la guerre en 2003, où les dauphins ont démantelé les mines navales placés par les Irakiens contre la marine des États-Unis. Les dauphins travaillent aussi dans la région de l’Arctique et ailleurs avec succès. Il semble que ce soit un phénomène qui se développe de plus en plus.

