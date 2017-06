La danse de mariage du Rebbe tenant la main de sa fille provoque un scandale au sein de la communauté Hassidique et médias orthodoxes

Un rebbé du mouvement Hassid a fait les manchettes dans les médias ultra-orthodoxes quand il a dansé, en prenant la main de sa fille et son gendre lors de leur mariage à Tel Aviv, ce dimanche.

Dans ce qu’il a prétendu être une vieille coutume qu’il voulait réintroduire, le chef du groupe Hasidic Karlin-Stolin, Boruch Meir Yaakov Shochet, a tenu la main de sa fille et de son nouveau mari, le père du marié, et les quatre ont dansé pendant plusieurs minutes en cercle.

Les Juifs hassidiques sont connus pour être plus stricts sur le contact entre les hommes et les femmes, même pour les membres proches de la famille. Habituellement, lors d’un mariage hassidique, le père ou d’autres parents masculins dansent avec la mariée en tenant un long tissu de part et d’autre .

Son comportement a été largement commenté dans la presse ultra-orthodoxe, avec au moins deux articles en couverture.

Des milliers de Hassidim ont assisté au mariage, y compris les rabbins et les dirigeants et d’autres groupes hassidiques. Le site d’information ultra-orthodoxe de Behadrei Haredim a signalé que 8 500 repas ont été commandés et 130 bus ont été envoyés pour les invités.

Le site a expliqué qu’il est arrivé une fois que cette coutume de Karlin-Stolin avait été pratiquée quand le père a dansé avec sa fille seule, et ensuite a laissé le marié danser seul avec sa mariée. Cette fois, le rabbin a dansé avec sa fille et a ensuite appelé son beau-fils et son père pour les rejoindre..

Cependant, tous ne soutiennent pas le rabbin.

Sur le site de nouvelles de Kikar Hashabbat, beaucoup de gens ont écrit des commentaires parfois agressifs, exprimant leur indignation devant l’exposition publique de la danse mixte. On a souligné que, bien que le rabbin ait dit que c’était une coutume ancienne, les lettres hébraïques du mot «coutume» (minhag), lorsqu’elles sont écrites à l’envers s’apelle Géhinam qui veut dire «l’enfer» (Gehinom).

Wedding of the youngest child of the a Karlin’r Rebbe pic.twitter.com/5MBUL8F3x6 — Ah Blick Magazine (@AhBlickLive) 26 juin 2017

Un autre commentateur a répété une ligne attribuée au rabbin Moshe Sofer du XIXe siècle qui a déclaré que l’innovation est interdite selon la loi de la Torah.

D’autres ont écrit que le rebbe s’était égaré parce qu’il avait été corrompu par les sionistes.

