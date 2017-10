‘Danse de mariage’ à Gaza mais sans Ketouba …

Que peut-on tirer des images souriantes de la réconciliation entre le Hamas et l’Autorité palestinienne? Et quelles sont les conséquences pour Israël?

En effet, les images publiées hier (lundi) à Gaza, qui montrent des hauts responsables Palestiniens lever les mains de la victoire, sont une apparence car selon les conditions convenues avec la médiation égyptienne, la pression est présente des deux côtés.

Cette idée de réconciliation est une idée égyptienne et l’Egypte a dit aux deux côtés: « Puisque nous ne sommes pas actuellement en mesure de vous apporter un accord, nous allons faire en premier la fête et créer une atmosphère différente. »

Le Hamas, sous la pression, la détresse et les sanctions d’Abu Mazen, a accepté de démanteler son administration civile à Gaza et d’introduire l’Autorité palestinienne. À ce stade, les problèmes commencent, et ils sont nombreux:

Que deviendra l’aile militaire du Hamas?

Est-ce le Hamas gardera le titre de l’armée à Gaza?

Le Hamas sera t’il une entité comme celle du Hezbollah avec une couverture du gouvernement d’Abou Mazen?

Une autre question se pose :

Qui paiera les salaires de 50 000 fonctionnaires que le Hamas a placé dans l’administration

Qui va percevoir des taxes et qui prendra l’argent des poches de l’autre ?

Ces problèmes et d’autres questions seront discutés par la direction égyptienne du renseignement au Caire: le personnel de renseignement égyptien est aussi présent dans la bande de Gaza.

En ce qui concerne Israël, quels seront les conséquences de ce rapprochement ? Il y a une dynamique de la légitimité du Hamas, comme cela a été vu lors d’une visite de l’envoyé de l’ONU et le président du CICR.

Mais aujourd’hui, les hommes d’Abbas sont de retour avec le Hamas contre Israël, si ce changement conduit à l’affaiblissement du Hamas et ses capacités militaires, et si cela conduit le Hamas à se concentrer sur la construction de sa force militaire sous la couverture de l’Autorité palestinienne, il s’agit donc d’un mauvais mariage…pour Israel