Danny Danon accuse l’Autorité Palestinienne pour ses propos gravissimes :  « Le Hamas n’est pas une organisation terroriste »

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Danny Danon a accusé mercredi l’Autorité palestinienne après qu’un haut responsable palestinien ait déclaré un événement marquant les ’50 ans d’occupation’ et ajoutant que des groupes comme le Hamas ou le Front populaire pour la libération des Palestiniens ne sont pas des terroristes.

‘Ils n’ont aucune honte. Ce sont des mensonges et des incitations de ceux qui paient des terroristes pour tuer des Israéliens innocents.

Ces tentatives obsessionnelles de répugner notre bon nom ne changeront pas le fait que les dirigeants palestiniens refusent de mettre fin à leur soutien à la terreur ‘, a déclaré Danon.

Israël a protesté avec véhémence sur les paiements de l’Autorité palestinienne aux terroristes assis dans les prisons israéliennes et à leurs familles et à ceux des Palestiniens tués lors d’attaques terroristes contre des Israéliens.

Les remarques de Danon sont venues en réponse aux commentaires du principal négociateur palestinien Saeb Erekat, qui aurait déclaré que le Hamas et le Front populaire pour la libération des Palestiniens «ne sont pas des organisations terroristes» et que la clé pour vaincre l’Etat islamique est de mettre fin à «l’occupation».

Plus tôt, Danon avait protesté devant le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, contre le ‘Forum des Nations Unies pour marquer les cinquante ans d’occupation’, car il a déclaré que certains des participants venaient d’organisations ayant des liens avec les groupes terroristes palestiniens du Hamas et du FPLP.

Guterres a indiqué jeudi que l’événement n’avait pas l’approbation de son bureau.

La réunion de deux jours, débutant jeudi au siège de l’ONU à New York, a été organisée par le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

Israël a protesté contre la réunion en disant que deux des groupes participants, Al Haq et le Centre Al Mezan pour les droits de l’homme, avaient des liens avec des groupes terroristes.

Mercredi, la délégation israélienne de l’ONU a déclaré dans un communiqué que «selon les informations de renseignement», le groupe Al Haq «collabore avec le PFLP» et le Centre Al Mezan «travaillent régulièrement avec l’organisation terroriste du Hamas».

Le Hamas et le PFLP ont tous deux mené de nombreuses attaques contre les forces de sécurité israéliennes et les civils. Plus récemment, le Hamas et le PFLP ont réclamé la responsabilité d’une attaque de tir et de couteau du 16 juin à l’extérieur de la vieille ville de Jérusalem où la police israélienne des frontières Hadas Malka a été poignardée à mort.

Jeudi, Danon se tenait à côté d’une photo de Malka alors qu’il parlait.

En annonçant l’événement, les organisateurs ont déclaré que les séances du premier jour ‘porteraient sur les questions politiques, alors que les réunions de la deuxième journée … mettraient l’accent sur la société civile.

‘Le 29 juin, le Forum soulignerait la nécessité de mettre fin à l’occupation israélienne de la Palestine, y compris à Jérusalem, tout en fournissant une plate-forme pour la discussion des idées et des étapes concrètes pour mettre fin à l’occupation’, ont écrit les organisateurs dans un communiqué de presse publié sous les auspices de l’ONU.

‘Le 30 juin, le Forum se concentrerait sur la mobilisation d’un soutien international pour les droits inaliénables du peuple palestinien …’

Au cours d’une conférence de presse du mercredi, Stéphane Dujarric, porte-parole de Guterres, a également été interrogé sur une célébration mardi organisée par la délégation israélienne au siège de l’ONU à New York pour célébrer le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem après la guerre de six jours de juin 1967 pendant laquelle

Israël a pris le contrôle de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et d’autres territoires.

Dujarric a parlé de ses sentiments antérieurs concernant le sommet palestinien et a déclaré: ‘Comme je l’ai répondu … les événements organisés par les Etats membres,

