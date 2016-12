Danger sécuritaire pour Israel ? Après des années de conflit, l’Egypte atténue la pression sur la frontière de Rafah avec Gaza

Depuis ces dix dernières années, l’Egypte a été un partenaire avec Israël dans un blocus sur la bande de Gaza gouverné par le Hamas. Mais après une répression de trois ans, il y a des signes qui confirme que l’Egypte va assouplir la pression afin de réparer ses liens brisés avec le groupe terroriste islamique.

Ces derniers mois, le Caire a augmenté le nombre de personnes autorisées à quitter le poste frontière de Rafah, par la principale porte d’entrée de la bande de Gaza vers le monde extérieur. Il a également commencé à permettre à Gaza d’importer des marchandises commerciales par Rafah pour la première fois depuis 2013 et envoyé des signaux publics qu’il est intéressé à l’amélioration des relations.

Les changements marquent un écart significatif de ce qui a été une répression égyptienne qui dure depuis que l’armée a évincé son président de l’époque, Mohammed Morsi, en 2013.

Le Hamas, une émanation de Frères musulmans et Morsi, entretenait des relations étroites avec lui et sont rapidement tombé en disgrâce avec le nouveau gouvernement.

Sous le président Abdel-Fattah el-Sissi, l’ancien chef militaire qui a évincé Morsi, le réseau autrefois prospère des tunnels de contrebande et de terrorisme transfrontaliers utilisés par le Hamas a été l’objectif a détruire pour la nouvelle présidence égyptienne.

Mais aussi cibler les groupes terroristes islamiques dans le nord du désert du Sinaï en Egypte,et également détruire = des centaines de maisons dans la zone frontalière pour créer une «zone tampon». Les médias d’Etat égyptiens ont accusé à plusieurs reprises le Hamas de collaborer avec les terroristes en Egypte.

Les oliviers et les palmiers qui bordaient la route de 40 kilomètres de Rafah à El-Arish, la capitale provinciale du nord du Sinaï, ont été rasés et même de petits buissons sont secs.

La route est parsemée de points de contrôle, des chars et des unités d’artillerie mobiles. Dans la ville de Sheikh Zuwaid, où les voyageurs utilisés pour s’acheter des cartes de téléphone portable et des collations, les magasins ont été vidés, leurs portes bombardés. Les maisons criblés de balles ont été transformés en postes militaires, avec des sacs de sable couvrant les fenêtres et les tireurs d’élite postés sur les toits.

Human Rights américaine Watch estime que des milliers de personnes ont été déplacées – dont la plupart déplacé soit ailleurs en ville ou à El-Arish.

A Gaza, des années de restrictions égyptiennes, associées à un blocus israélien et trois guerres entre le Hamas et Israël, ont dévasté l’économie et affaibli le Hamas.

L’ONU et d’autres organismes internationaux estiment que le chômage est de 43 pour cent, et le Hamas a eu du mal à payer les salaires des 40.000 policiers et fonctionnaires, il a embauché après s’être emparé de Gaza en 2007.

Un blocus naval israélien, qui est nécessaire pour empêcher la contrebande d’armes, signifie que la plupart des marchandises entrent à Gaza par les passages de marchandises sous contrôle israélien. Alors que la plupart des biens de consommation sont librement disponibles, les prix du carburant, des cigarettes et d’autres articles ont grimpé en raison des fournitures limitées.

Les matériaux de construction, si nécessaires pour reconstruire les dommages causés par une guerre de 2014, restent rares. Il existe des preuves que le Hamas vole des matériaux de construction pour construire des tunnels pour être utilisés dans des attaques terroristes contre des civils israéliens.

Le redressement de l’Egypte a commencé à apporter un certain soulagement. Dans les six derniers mois seulement, le passage de Rafah a été ouvert plus de 40 jours, contre seulement 26 dans l’ensemble de 2015, permettant à des milliers de personnes de quitter des emplois, des soins médicaux, des visites familiales et des études à l’étranger.

Le mois dernier, un haut dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, a voyagé à l’étranger pour la première fois depuis que Morsi a été renversé. En outre, il a permis à un officiel malaisien à entrer dans la bande de Gaza pour rencontrer des responsables du Hamas. Dans une autre première, il a permis la cargaison d’être expédié à Gaza par Rafah, y compris 40 nouvelles voitures.

Le Hamas a salué la décision, en disant qu’il est prêt à l’obturation les tunnels si les activités commerciales augmentent au-dessus du sol. Un haut responsable du Hamas, Mahmoud Zahar a dit: «Si le passage (Rafah) est ouvert dans le commerce, quelle est la nécessité pour les tunnels? »

Mais le Hamas, un groupe terroriste armé a juré la destruction d’Israël, et a vu à plusieurs reprises ses espoirs déçus car il tente de sortir de l’isolement. On ne sait pas dans quelle mesure l’Egypte est prête à aider le groupe, surtout si elle continue à utiliser les tunnels pour apporter des armes

