Daesh veut conquérir l’Europe en commençant par la France en tuant les femmes avant les hommes et Macron « le croisé » …

Selon MEMRI, une chaîne Telegram pro-EI s’en prend au président Emmanuel Macron, désigne la France comme une terre de conquête et interpelle les « lions solitaires »

Le 7 mai 2017, une chaîne Telegram pro-EI diffusait un post appelant les « lions solitaires » de France à mener des attaques en se servant [ici les tactiques propsées]. Le post accuse Emmanuel Macron, le président nouvellement élu de France, d’avoir déclaré que la France combattrait le terrorisme à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières si nécessaire, et le qualifie de « croisé », de « nouveau clown » et de « président des petits-enfants des singes et des porcs ».