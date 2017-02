Daesh en Syrie s’approche dangereusement de la frontière israélo-jordanienne

Le chef d’état-major de Tsahal Lt-Gen. Gadi Eizenkot a averti lors d’une réunion avec la commission des affaires étrangères et de la défense qu’une menace arrive par le front syrien et qu’il y a une possibilité que le beau temps du printemps apportera avec lui, la reprise des combats pour le contrôle des hauteurs du Golan syrien.

Le groupe armé terroriste islamique salafiste connu sous le nom de Jaish Khalid ibn Al-Walid dans le sud de la Syrie vient d’envahir quatre villages près du sommet des frontières d’Israël, la Jordanie et la Syrie, et la banlieue sud-ouest de Dara’a.

Des unités militaire israélienne et jordanienne ont été vues dans cette zone en perspective d’une bataille avec Daesh sur les deux fronts .

Les responsables militaires israéliens espèrent que «l’autre côté apportera un peu d’ordre après le retour des soldats de la paix de la FNUOD (Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement).

Le FNUOD a été créée le 31 mai 1974 par la résolution du Conseil de sécurité 350 (1974), à la suite du désengagement convenu des forces israéliennes et syriennes dans le Golan. Depuis lors, la FNUOD est resté dans la région pour maintenir le cessez-le feu entre les forces israéliennes et syriennes et pour superviser la mise en œuvre de l’accord de désengagement.

Le Jaish Khalid ibn Al-Walid, est également connu sous le nom d’emprunt ibn Al-Walid Khalid est dirigé par Abou Mohammad al-Maqdissi. L’armée qu’il dirige est composé de son propre groupe, en plus de l’armée du Jihad (Jaish al-Jihad), et les brigades de Yarmouk et les « Martyrs et le Mouvement islamique Muthanna ».

Cette armée de fortune est maintenant dans le contrôle des villages de Adwan, Saham al-Jawlan, Jalin et Tasil, selon Ynet. En outre, Dara’a , 104 combattants rebelles sont morts dans les affrontements, selon l’AMAQ , la Nouvelles Agence de presse de Daesh.