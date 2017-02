Daesh s’implante à Marseille ?

MEMRI a publié récemment des données glanées sur un compte de médias sociaux montrant une activité liée au terrorisme.

L’extrait de document vient de JTTM (Jihad and Terrorist Threat Monitor) et est seulement réservé aux services abonnés.

Selon ces données, un compte Facebook a été créé le 11 février 2017 ainsi qu’un compte YouTube ouvert le 13 février 2017.

La femme, selon le profil, avait 61 amis sur Facebook puis a fermé son compte le 14 février 2017 et ré-ouvert un autre compte le 15 février 2017.

Cette femme vivant près de Marseille et née à Malazgirt en Turquie est d’origine kurde. Elle a partagé de nombreux contenus djihadistes et surtout de Daesh par YouTube et Facebook, tout en modifiant certaines vidéos de Daesh avant publication.

Sur cette même page, il y a de nombreuses menaces contre de nombreuses nationalités, comme les Turcs, les Kurdes, les Algériens, ainsi que son désir de conquête du monde par les musulmans.

Et surtout le souhait de convaincre les musulmans modérés d’adhérer à l’idéologie de l’Etat islamique par des prêches en ligne et des messages privés.

Pour finir, elle a exprimé son désir de rencontrer d’autres supporteurs de Daesh dans la ville de Marseille.